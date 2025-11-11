Puro Deporte

Conozca los cinco equipos que tienen su boleto asegurado a los cuartos de final de la Liga de Ascenso

El Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso finaliza el próximo domingo. Aún restan tres equipos por clasificar a la segunda fase

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Liga de Ascenso Torneo Apertura 2025 Inter San Carlos Douglas Sequeira 10 de noviembre del 2025 Fotografía: Inter San Carlos
El Inter San Carlos, del técnico Douglas Sequeira, ya tiene su lugar asegurado en los cuartos de final del Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso 2025. (La Nación/Fotografía: Inter San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga de AscensoTorneo Apertura 2025Cuartos de final
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.