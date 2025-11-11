Conozca los cinco equipos que tienen su boleto asegurado a los cuartos de final de la Liga de Ascenso

El Inter San Carlos, del técnico Douglas Sequeira, ya tiene su lugar asegurado en los cuartos de final del Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso 2025.

Cuando solo resta una jornada para concluir la fase regular del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso, ya se conocen cinco de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final.

En el Grupo A, tienen su cupo asegurado Inter San Carlos (30 puntos), Jicaral Sercoba (23) y Quepos Cambute (20). El cuarto puesto lo mantiene el Deportivo Upala con 16 unidades, aunque se encuentra en franca lucha con Sarchí y Palmares, ambos con 15 puntos.

Los upaleños, sin embargo, la tienen complicada, pues se juegan su clasificación como visitantes este domingo 16 de noviembre ante Jicaral, en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

Sarchí, por su parte, visitará el estadio Ernesto Rohrmoser para enfrentar al Municipal Grecia, mientras que Palmares será anfitrión de Quepos Cambute en el estadio Jorge “Palmareño” Solís. Todos los partidos se disputarán a la 1 p. m.

En cuanto al Grupo B, las opciones están más abiertas. Escorpiones de Belén (31 puntos) lidera su zona, seguido por Fútbol Consultants (24), ambos ya clasificados y a la espera de sus rivales.

De momento, Santa Ana FC es tercero con 18 unidades y Cariari Pococí es cuarto con 15. Carmelita, también con 15 puntos, se aferra a sus posibilidades.

Precisamente, los carmelos serán anfitriones ante Santa Ana FC en el estadio Rafael Bolaños, en un duelo que definirá la clasificación de uno de los conjuntos, mientras que Cariari, en el estadio Comunal Bernardo Veach, se enfrentará a Aserrí. Ambos encuentros se jugarán igualmente a la 1 p. m.

Cabe recordar que, de acuerdo con el formato de la Liga de Ascenso, los cuartos de final se disputarán de la siguiente manera: el primero del Grupo A se medirá al último del Grupo B, y así sucesivamente para conformar las llaves respectivas.

El ganador del Torneo de Apertura 2025 asegurará un lugar en la eventual final nacional. En caso de que el mismo equipo gane el Clausura 2026, ascenderá automáticamente a la Primera División. Si otro conjunto se corona en el Clausura, deberá disputarse una gran final nacional para definir el ascenso.

En cuanto al descenso, los equipos Limón Black Star y Municipal Turrialba fueron excluidos del certamen por el Comité de Licencias de la Fedefútbol, por lo que al final de la campaña serán descendidos oficialmente, aunque ya no compiten.

De momento, el goleador del Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso es el delantero del Municipal Upala, Danilo Pimpinati, con nueve anotaciones, seguido por Abner Hidalgo de Escorpiones de Belén (ocho). Ambos continuarán en la lucha por el cetro de máximo goleador del certamen y de la temporada.