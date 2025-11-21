Osael Maroto admite que llamó a televisora para quejarse por críticas: ‘No se puede faltar el respeto a las personas’

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, expllicó su sentir sobre lo vivido con los medios de comunicación.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, explicó que esta semana ha sido muy complicada para él, no por las críticas recibidas ya que él sabe que es consciente que eso iba a llegar luego del fracaso de no ir a la Copa del Mundo 2026; pero sino por las ofensas que él ha detectado en opiniones de periodistas.

De hecho, Maroto confesó que tuvo una llamada con un canal de televisión (que no detalló), donde les hizo saber su pensamiento y molestia.

“Es algo muy fuerte, pero ya que lo ponen en blanco y negro que lo hagan con pruebas. Yo sí llamé a una televisora para decir que las críticas se pueden recibir sin ningún problema, lo que no podemos recibir son las faltas de respeto. Ofender a las personas no tiene sentido. Podemos hablar de institucionalidad, pero ofender no viene”, detalló.

El jerarca fue más allá y sentenció:

“Meterse con la operación arroz y frijoles de la gente nunca lo haré”, finalizó, en alusión a que no había pedido “la cabeza” de nadie.

El presidente también aprovechó su comparecencia para solicitar una disculpa a la afición costarricense, tras el descalabro de la Tricolor.

“Pedir una disculpa a la afición, patrocinadores y gente de fútbol por este fracaso mundialista, la verdad es que esto solo se puede describir como fracaso. Esta no era la idea, se puso empeño, cariño, todos pusimos de nuestra parte. Ahora solo queda la disculpa. Ya empezamos las decisiones como la destitución de Miguel Herrera”, relató.