Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: Dos equipos se quieren escapar y la lucha por el descenso arde

Alajuelense y Herediano disputaron un emocionante partido de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026; Kenneth Vargas intentó este remate.

El Torneo de Clausura 2026 sigue avanzando y ya va por un tercio de su fase de clasificación, con dos equipos que se quieren despegar al frente de la tabla de posiciones y una zona de descenso todavía entre signos de interrogación.

Estos fueron los resultados de la sexta jornada, que representa el 33% del total de 18 fechas:

Liberia 1-Puntarenas 4

Alajuelense 1-Herediano 1

Cartaginés 1-Pérez Zeledón 0

Saprissa 2-San Carlos 1

Sporting 1-Guadalupe 1

Los liberianos, al mando de José Saturnino Cardozo, perdieron impulso con respecto al torneo anterior, cuando dieron la sorpresa al colarse a semifinales.

El domingo próximo tienen una gran oportunidad de reivindicarse, pues reciben a Saprissa, aunque antes deberán enfrentar este martes a Alajuelense por el Torneo de Copa, en el cual los pamperos llevan ventaja de 1-0 en el global.

Herediano y Cartaginés se mantienen al frente, empatados en 13 puntos, mientras que ya se está armando un segundo bloque.

San Carlos forma parte de ese grupo, con Alajuelense, Saprissa y Pérez Zeledón un poco atrás. Los Toros iniciaron bien el semestre, pero tal y como era previsible tropezaron -aunque con marcadores mínimos- en su visitas a Tibás y Alajuela.

Además de soñar con la posibilidad de entrar a segunda fase, los norteños se juegan la permanencia y cada punto que logren arañar los aleja del foso.

En esa lucha por el último puesto, Sporting y Guadalupe dejaron ir este domingo -los dos al mismo tiempo- una valiosa oportunidad para dar un golpe ante un rival directo.

El 1-1 final, en la sede de los albinegros, mantuvo la distancia: Sporting tiene 21 puntos y los guadalupanos siguen de últimos con 18.

Un poco más arriba, San Carlos suma 22, mientras que Puntarenas llegó a 26 con su triunfo ante los liberianos. Pero todos estos clubes deben dormir con un ojo abierto.

Varios equipos tendrán actividad a mitad de semana con el Torneo de Copa, como podrá leer aquí.

El Torneo de Clausura 2026 volverá a partir del viernes con la siguiente programación:

Viernes 13 de febrero

Puntarenas vs. Pérez Zeledón, estadio Lito Pérez, 8 p. m.

Sábado 14 de febrero

Guadalupe vs. San Carlos, estadio Colleya Fonseca, 5 p. m.

Herediano vs. Cartaginés, estadio Carlos Alvarado, 8 p. m.

Domingo 15 dde febrero

Liberia vs. Saprissa, estadio Edgardo Baltodano Briceño, 3 p. m.

Alajuelense vs. Sporting, estadio Alejandro Morera Soto, 6 p. m.

Así marcha el Torneo Clausura 2026 tras la sexta jornada. (Unafut/Unafut)