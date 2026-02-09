Ni Sporting ni Guadalupe podían perder… y el empate los mantiene en el fuego del descenso

Mayron George reapareció con Sporting después de que sufrió una lesión en su estreno con los albinegros.

Sporting y Guadalupe se enfrentaron en un partido bravo que culminó 1-1, en un duelo reñido, como si se tratara de un clásico, una final, o que se estuvieran jugando algo muy importante, como la permanencia.

Eso es en realidad por lo que luchan estos clubes, que sienten ese fuego del descenso que nadie quiere y que genera una presión enorme.

Los dos llegaban urgidos de la victoria, porque aunque queda camino por recorrer, un torneo tan corto ni siquiera da chance de sacar el tiempo para sentarse a hacer cálculos matemáticos.

Era un duelo directo y anticipado en la lucha por el no descenso, una pelea que está al rojo vivo y que se plantea como un asunto de tres: San Carlos de Wálter Centeno, Sporting de Andrés Carevic y Guadalupe de Mauricio Wright.

Guadalupe lo intentó desde los primeros minutos con un inquieto Tristán Demetrius, mientras que Sporting ya había probado suerte con Alex López, Marco Ureña, Josimar Méndez y Mayron George.

Los albinegros tenían mayor volumen de ataque; pero ‘El equipo de la rosa’ también generaba peligro, principalmente con el desequilibrio del haitiano que llegó a préstamo, procedente de Liga Deportiva Alajuelese, antes del cierre del mercado.

Guadalupe sacó provecho de una acción rapidísima, con centro de Tristán Demetrius, tras ganarle el pulso a Ryan Bolaños y John Jairo Ruiz venció a Leonel Moreira, cuando transcurría el minuto 22 en el juego.

Fue un balde de agua fría para Sporting y un aliciente para Guadalupe y para Mauricio Wright, que salió expulsado en este encuentro.

Diego De Buen estuvo cerca del empate; pero los visitantes también generaban peligro.

Como cuando Tristán Demetrius hizo lo que quiso al dejar botada a la defensa de los albinegros, pasando entre cuatro jugadores. Ahí apareció Leonel Moreira, evitando que el haitiano anotara.

Esa acción molestó a Andrés Carevic, porque la zona baja de su equipo se vio muy mal.

Antes del descanso, hubo una acción en la que Moreira se tuvo que barrer y quedó resentido. Su cara evidenciaba dolor y, al concluir la primera parte daba la impresión de que no seguiría.

El arquero se marchó renqueando, luego de que se tiró a la gramilla y le dio un puñetazo. Sin embargo, volvió para el complemento, ya recuperado.

Sporting no se rindió porque tenía muy claro que ese partido no lo podía perder. Después de varios intentos, en un juego reñido, logró el empate mediante la táctica fija.

Tras un tiro de esquina el minuto 66, Fabio Coronado marcó de cabeza el 1-1. En esa acción también se golpeó y terminó sangrando. Fueron varias veces las que el jugador tuvo que ir al banquillo para que el médico lo atendiera.

Ese gol que él marcó, fue la primera anotación de Sporting en su nueva casa. Y el partido se acabó con un empate entre dos equipos que libran una lucha para no descender.

San Carlos tiene 22 puntos en la tabla acumulada, Sporting 21 y Guadalupe 18.