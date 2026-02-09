Puro Deporte

Ni Sporting ni Guadalupe podían perder… y el empate los mantiene en el fuego del descenso

Sporting y Guadalupe jugaron un partido directo por la permanencia

Por Fanny Tayver Marín
Mayron George reapareció con Sporting después de que sufrió una lesión en su estreno con los albinegros.
Mayron George reapareció con Sporting después de que sufrió una lesión en su estreno con los albinegros. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)







