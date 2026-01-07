Fútbol

Conozca el escenario número 64 donde se jugará fútbol de la Primera División en Costa Rica

En el Torneo Clausura 2026, un nuevo escenario deportivo albergará fútbol de la Primera División

Por Juan Diego Villarreal
Estadio Puente Piedra Casa Sporting FC La Argentina de Grecia 6 de enero del 2026 Fotografías: Grecia Deportes
El estadio Puente Piedra, nueva casa del Sporting FC, tiene una capacidad de 1.200 espectadores. (La Nación/Fotografías: Grecia Deportes)







Estadio Puente PiedraCasa Sporting FCTorneo Clausura 2026
