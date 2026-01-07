Conozca el escenario número 64 donde se jugará fútbol de la Primera División en Costa Rica

El estadio Puente Piedra, nueva casa del Sporting FC, tiene una capacidad de 1.200 espectadores.

En el presente Torneo de Clausura 2026, un equipo de la Primera División no solo estrenará nuevo técnico y jugadores, sino también una nueva sede, la cual podrá inaugurar el próximo 14 de enero, cuando arranque oficialmente el campeonato.

Después de cinco años y medio en la Primera División, tras ganar en junio de 2020 el campeonato de la Liga de Ascenso, el Sporting FC dejará su casa, el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, y se trasladará 42 kilómetros al oeste de la capital a su nueva sede.

A partir de este certamen, el Sporting FC tendrá como casa el estadio Puente Piedra, ubicado en la comunidad de Argentina de Grecia, donde compartirá la sede con el Municipal Grecia, que funcionará como una especie de filial del cuadro albinegro.

Tanto el equipo de Sporting FC como el Municipal Grecia, ya entrenan en el estadio Puente Piedra, en la Argentina de Grecia. (La Nación/Fotografías: Grecia Deportes)

De acuerdo al periodista y estadígrafo, Gerardo Coto Cover, será el escenario número 64 donde se jueguen partidos de la Primera División desde 1921.

La cancha será de gramilla artificial y tendrá una capacidad inicial para 1.200 espectadores, aunque se espera que su aforo final alcance los 6.000 aficionados.

La institución trabaja en la conclusión de las obras, la instalación de iluminación artificial y otros aspectos necesarios para recibir el aval del Comité de Licencias, con el fin de que Sporting pueda jugar el próximo miércoles 14 de enero ante el Club Sport Herediano, en la primera fecha del Clausura 2026.

Se espera que el estadio Puente Piedra, pueda pasar la revisión del Comité de Licencias, para que tenga el aval para recibir partidos de la Primera División y de la Liga de Ascenso. (La Nación/Fotografías: Grecia Deportes)

El Sporting FC terminó en el décimo puesto del Torneo Apertura 2025 con 16 puntos, tres más que Guadalupe y San Carlos, que sumaron 13 unidades, por lo que su primer objetivo será alejarse de la zona de descenso.

De cara al Clausura 2026, la dirigencia albinegra, de momento, contrató los servicios del entrenador argentino Andrés Carevic y del delantero Marco Ureña, mientras que quedaron fuera del plantel Erick “Cubo” Torres, Alejandro Reyes, Yoserth Hernández y Douglas Sequeira.

La gramilla del estadio Puente Piedra, donde jugará el Sporting FC, será sintética. (La Nación/Fotografías: Grecia Deportes)