Suspendido juego entre Liberia y San Carlos debido a emergencia por lluvias

La Unafut, por medio de un comunicado de prensa, informó de que suspendió el partido entre el Municipal Liberia y San Carlos que se realizaría este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano de la Ciudad Blanca.

Según el ente que rige el fútbol de la Primera División, ellos se han mantenido en constante comunicación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y la recomendación que llegó de parte de la organización gubernamental ante la emergencia por las lluvias que vive el país es que no se realice el cotejo.

“De momento, la CNE brindó aval para continuar con los juegos de reprogramación pendientes: Guanacasteca - Puntarenas (viernes, 7 p. m.), Alajuelense - Herediano (sábado, 8 p. m.) y Liberia - Saprissa (domingo 4 p. m.).

“Si la afectación de la emergencia incrementara y las diferentes autoridades nacionales lo solicitaran, Unafut se encuentra en la completa disposición de suspender el campeonato nacional, priorizando la seguridad de los clubes, prensa y aficionados”, aseguraron en la comunicación.

Para Gustavo Pérez, gerente deportivo de San Carlos, era totalmente innecesario mantener programado el partido, ya que desde el martes anterior se sabía que las condiciones del tiempo impedirían jugar.

“Tengo una molestia, porque no se priorizó la parte humana para mantener un partido de fútbol. Nosotros viajamos bajo un aguacero, duramos casi cinco horas llegando a Cañas, por las presas. Pasamos por calles cerradas. La molestia mía es porque se pudo evitar todo el viaje, el desgaste”, afirmó.

Pérez no escondió que también se dio un desgaste físico al tener al equipo en un autobús tantas horas.

“Nos estamos jugando todo, y nos desgastan. Hubo una presión por jugar cuando no se podía jugar, desde ayer todos sabíamos que no debíamos viajar. Es más te digo que no creo que el viernes se pueda jugar. Invito a la Unafut a preponderar la razón sobre cualquier otra cosa”, finalizó sobre el duelo pendiente entre ADG y Puntarenas.