Super Bowl LX: estos son los equipos que están a un paso del gran evento de la NFL

El domingo 25 de enero se decidirán los finalistas del Super Bowl LX, vea los equipos y horarios de los juegos

Por Isaac Vega
El Super Bowl LX tendrá a dos de los cuatro equipos que se enfrentan en la Final de Conferencia.
El Super Bowl LX tendrá a dos de los cuatro equipos que se enfrentan en la Final de Conferencia. (Canva/Seattle Seahawks, Denver Broncos, LA Rams, New England Patriots)







