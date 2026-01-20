Super Bowl LX: estos son los equipos que están a un paso del gran evento de la NFL

El Super Bowl LX tendrá a dos de los cuatro equipos que se enfrentan en la Final de Conferencia.

Como cada año, el Super Bowl de la NFL reúne a fanáticos de todo el mundo que esperan ver un espectáculo tanto artístico como deportivo, y este año no será la excepción.

Tras unos intensos juegos de eliminatorias, quedan los cuatro finalistas que sueñan con el anillo. En la Conferencia Americana se enfrentarán los Denver Broncos contra los New England Patriots, quienes no llegaban a estas instancias desde Tom Brady.

Tras una increíble temporada de los Broncos, las malas noticias llegaron luego de vencer a los Buffalo Bills, cuando su mariscal de campo Bo Nix, salió casi al final del juego con una lesión, la cual se confirmó fue una fractura en el tobillo, lo que lo deja fuera de lo que resta de postemporada.

Sin Nix, los favoritos a ganar la división pasan a ser los Patriots, quienes de la mano de Drake Maye eliminaron a los Chargers y en su último encuentro a los Houston Texans.

El partido será el domingo 25 de enero a las 2:00 p. m. hora de México y Centroamérica, y podrá seguirlo a través de ESPN.

En la Conferencia Nacional, los finalistas son los Seattle Seahawks y Los Ángeles Rams. Para este juego ambos equipos tienen a sus mariscales sanos, y en el caso de los Seahawks Sam Darnold se convirtió en el segundo mariscal en conseguir dos temporadas seguidas con 14 o más victorias, después de Tom Brady.

El partido de los Seahawks vs. Rams será a las 5:30 p. m. hora de México y Centroamérica.

Darnold, con la ayuda de su receptor, Jaxon Smith-Njigba, busca darle a la ciudad de Seattle su segundo Super Bowl. Mientras que los Rams de Matthew Stafford y su receptor Puka Nacua buscarán el tercer Super Bowl del equipo.

La gran final será el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.