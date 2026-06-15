Suecia golea a Túnez y toma la punta del grupo F del Mundial 2026

Alexander Bernhardsson, de Suecia, festeja uno de los goles ante Túnez en Monterrey, por el Grupo F del Mundial 2026.

Monterrey, México. Suecia goleó a Túnez 5-1 el domingo en el estadio de Monterrey, resultado con el que se convirtió en líder del grupo F del Mundial 2026 luego del empate entre Países Bajos y Japón.

La victoria sueca incluyó dos goles de Yasin Ayari, de ascendencia tunecina, y un tanto conseguido por Mattias Svanberg solo segundos después de haber ingresado de cambio al 84′.

El gol de Svanberg generó polémica, porque inicialmente se anuló por fuera de lugar. Sin embargo, tras una segunda revisión, se determinó que otro jugador había tocado levemente la pelota antes, por lo que su compañero sí estaba habilitado, para sorpresa de los tunecinos.

Aparte de dominar las acciones todo el compromiso, los suecos terminaron jugando a una marcha todavía más rápida y en los minutos finales se vieron casi obsesionados por aumentar el marcador, ante un Túnez que se quedó sin ninguna reserva de energía física o mental.

El árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón registró su segunda presencia en este Mundial, como cuarto réferi, y no tuvo mayor participación más allá de la labor rutinaria.

En la siguiente jornada de este grupo, Suecia irá ante Países Bajos y Túnez contra Japón, el próximo sábado.