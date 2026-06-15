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Suecia golea a Túnez y toma la punta del grupo F del Mundial 2026

La Selección de Suecia fue arrolladora ante un Túnez que se quedó sin capacidad de respuesta en su primer partido del Mundial 2026

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Por AFP
Alexander Bernhardsson de Suecia festeja uno de los goles ante Túnez en Monterrey, por el Grupo F del Mundial 2026.
Alexander Bernhardsson, de Suecia, festeja uno de los goles ante Túnez en Monterrey, por el Grupo F del Mundial 2026. (JUANCHO TORRES/Anadolu via AFP)







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Seleccción de TúnezSelección de SueciaMundial 2026Juan Gabriel Calderón
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