¿Sorpresas? Juzgue usted la alineación de Alajuelense ante Motagua

Liga Deportiva Alajuelense se entrenó bajo la lluvia antes del partido contra Motagua, en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense cuidó varias de sus fichas el fin de semana para el partido de este martes 23 de setiembre contra Motagua de Honduras, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Más que sorpresas, pareciera que Óscar “Macho” Ramírez apostó a la alineación a la que le ha venido dando continuidad y con la que mejor se vio el equipo en sus últimas presentaciones como local.

¿Sorpresas? Pareciera que no, pero mejor eso júzguelo usted al chequear el nombre de los titulares y los suplentes en este encuentro.

Por cierto, como lo adelantó el propio “Macho” Ramírez en la víspera del juego, Joel Campbell, Diego Campos y Aarón Salazar volvieron a entrar en convocatoria.

Para este duelo, la Liga alinea con Washington Ortega, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Anthony Hernández, Alexis Gamboa, Ronaldo Cisneros, Kenyel Michel, Rónald Matarrita, Fernando Piñar, Creichel Pérez y Rashir Parkins.

Como alternativas de cambio, Óscar “Macho” Ramírez cuenta con Bayron Mora, Johnny Álvarez, Deylan Paz, Diego Campos, Joel Campbell, Alejandro Bran, Aarón Salazar, Deylan Aguilar, Jeison Lucumí, Isaac Badilla, John Paul Ruiz y Doryan Rodríguez.

Dos de los jugadores que quedaron fuera de lista son Elián Quesada y Tristan Demetrius. Además, recuerde que Santiago van der Putten y Alberto Toril regresarían hasta mediados de octubre.

El partido empezará a las 8:06 p. m. en el Morera Soto y el árbitro central será el mexicano Ismael López.

