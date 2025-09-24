Puro Deporte

¿Sorpresas? Juzgue usted la alineación de Alajuelense ante Motagua

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer cuáles de sus futbolistas serán de la partida en el juego ante Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense se entrenó bajo la lluvia antes del partido contra Motagua, en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense se entrenó bajo la lluvia antes del partido contra Motagua, en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

