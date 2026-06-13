Socios de Alajuelense ratifican respaldo a Joseph Joseph y su grupo

Los asociados de Liga Deportiva Alajuelense tenían una cita en la asamblea general ordinaria del club.

El oficialismo se impuso otra vez, luego de que la mayoría de asociados de Liga Deportiva Alajuelense que emitieron su voto este sábado 13 de junio respaldaron al grupo de trabajo de Joseph Joseph.

León Weinstok se convirtió en el nuevo vicepresidente del club, luego de que su papeleta recibió el apoyo del 63%. En esa fórmula también quedaron nombrados Ricardo Prada como secretario, Adrián Porras como protesorero, Tara Key como primera vocal y Felipe Johanning como tercer vocal.

Además, Luis Guillermo Salazar Rojas fue ratificado como Fiscal Financiero del club, recordando que nadie más se postuló al cargo.

Cuando la Junta Electoral dio a conocer los resultados, estos fueron los datos:

Grandeza Rojinegra (papeleta de Nolan Zamora): 36 votos.

Papeleta oficialista (papeleta de León Weinstok): 162 votos

Un nuevo capítulo (papeleta de Raúl Pinto): 62 votos.

“La ventaja es que es una continuidad de mucho de lo que se viene haciendo y hay que reforzar el tema del próximo torneo. Si bien es cierto, ya están tanto la planilla masculina como la femenina casi al 100%, puede haber algunos ajustes finales que se hagan de cara a los torneos que se vienen”, expresó León Weinstok.

El oficialismo contó con el 63% de los votos en la elección de vicepresidente y otros cargos en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El nuevo vicepresidente primero de la Liga atendió a los medios de comunicación tras la asamblea y también dijo que la liga menor es prioritaria, para poder proyectar a los jóvenes; así como temas internos, porque afirma que siempre hay áreas de mejora.

Al consultársele sobre cuáles fueron las principales inquietudes de los asociados en esta asamblea, mencionó que hubo informes de los fiscales, así como del tesorero.

“Hubo inquietudes de todo tipo, de jugadores, temas de infraestructura, algunas consultas sobre cambios que podría haber en nuestra institución, las recibimos con apertura y tomamos nota de muchas de ellas para poder mejorar e ir creciendo como institución”, respondió.

En el informe del fiscal legal, Juan Carlos Tristán, hubo una llamada de atención para Raúl Pinto, quien perdió esta elección de vicepresidente y otros cargos.

Sobre eso, León Weinstok apuntó: “El informe incluía un capítulo en relación a que el fiscal señala que hubo una violación a la confidencialidad que exigen los estatutos sobre lo que se discute en Junta Directiva. Sobre los alcances y más de eso, es un tema del fiscal. No se inició un proceso como tal, sino que fue una llamada de atención”.

Esta campaña resultó polémica y el nuevo vicepresidente del club hizo un llamado a la unión del liguismo.

“Hay que pasar la página y al final todo el liguismo debe ver hacia la misma dirección”, concluyó.