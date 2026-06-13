Socios de Alajuelense ratifican respaldo a Joseph Joseph y su grupo

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Papeleta encabezada por León Weinstok ganó las elecciones de vicepresidente de Alajuelense y otros cargos con un apoyo del 63%

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Por Fanny Tayver Marín
Los asociados de Liga Deportiva Alajuelense tenían una cita en la asamblea general ordinaria del club.
Los asociados de Liga Deportiva Alajuelense tenían una cita en la asamblea general ordinaria del club. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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