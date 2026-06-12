Alajuelense escoge vicepresidente en pleno Mundial 2026: vea las opciones

Liga Deportiva Alajuelense tendrá asamblea este sábado, con elecciones de vicepresidente y otros cargos.

Liga Deportiva Alajuelense tendrá una asamblea en la que estará en juego la vicepresidencia primera y otros cargos de la Junta Directiva, justo cuando el Mundial 2026 se encuentra en pleno desarrollo.

Dicha cita de los rojinegros será este sábado por la mañana, así que los asociados de la Liga que acudan al Estadio Alejandro Morera Soto no se perderán los partidos de la jornada, que empezarán a la 1 p. m., con el pulso Catar vs. Suiza.

Luego se verá el juego Brasil vs. Marruecos (4 p. m.); Haití vs. Escocia (7 p. m.) y Australia vs. Turquía (10 p. m.).

¿Quiénes son los candidatos y qué dice cada bando? Antes de responder eso, recuerde que las elecciones en la Liga se efectúan a través de papeletas completas, no por cargos individuales. Y que para esta ocasión, la comisión electoral recibió tres fórmulas.

Las papeletas según orden de inscripción y candidatos

- Papeleta 1 (Grandeza Rojinegra): Nolan Zamora (vicepresidente primero), Javier Artavia (secretario), Fabio Hernández (protesorero), Andrea Salas (vocal primera) y Alejandro Alvarado (vocal tercero).

Alejandro Alvarado, Nolan Zamora, Andrea Salas, Fabio Hernández y Javier Artavia conforman la papeleta de Grandeza Rojinegra. (Grandeza Rojinegra/Grandeza Rojinegra)

Según Javier Artavia, aunque esta fórmula tiene una propuesta integral que abarca todos los niveles de la institución, de arranque se enfocarían en lo que más demanda el liguista, como ser campeón.

En los primeros meses harían una evaluación profunda del modelo deportivo y enfocarse en mejorar los procesos de contratación, rendición de cuentas , disciplina y el fortalecimiento integral de la liga menor .

“En paralelo, queremos fortalecer el vinculo de la Liga con su único dueño, su gente. Para eso debemos tener una línea de comunicación clara, directa y transparente, siempre en defensa de la Liga”, afirmó Javier Artavia.

También apuntó que lejos de estar en la discusión de quién tuvo o no razón con temas polémicos, el enfoque debe ser resolver los temas prioritarios del club.

“Si queremos tener campeonatos tenemos que mejorar nuestra planificación. La Liga está obligada a ganar cualquier torneo que dispute, sin excusas, la historia y nuestra afición lo demandan”, citó, recordando que este movimiento nació en la grada.

- Papeleta 2 (Oficialista): León Weinstok (vicepresidente primero), Ricardo Prada (secretario), Adrián Porras (protesorero), Tara Key (vocal primera) y Felipe Johanning (vocal tercero).

León Weinstok mencionó que las tres papeletas tienen un fin común, que es buscar lo mejor para Alajuelense y confía en que muchos asociados del club vayan el sábado para escucharlos y que puedan votar.

León Weinstok aspira a la vicepresidencia de Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín)

Actualmente, él es secretario de la Junta Directiva y aspira a la vicepresidencia. ¿Cambia en algo si pasara de un puesto al otro?

“Al final, yo creo que todos estamos para la institución, siempre nosotros más allá de quitarle méritos a alguien por algún puesto, como se comentó por otras agrupaciones, lo importante es sumar. Como vicepresidente o secretario, lo importante siempre es estar en pro de la institución”, contestó León Weinstok.

También habló del enfoque deportivo, al afirmar que todos los esfuerzos que se hacen tienen que propiar el éxito deportivo, tanto en liga menor, como en los primeros equipos, masculino y femenino.

“Se busca el tener unas finanzas sanas es vital para el club y debe ser una herramienta clave para la obtención de logros, como los obtenidos en el semestre anterior”, reseñó.

- Papeleta 3 (Un nuevo capítulo): Raúl Pinto (vicepresidente primero, Aquiles Mata (secretario), Henry Zamora (protesorero), Carlos Aguirre (vocal primero) y Óscar Soto (vocal tercero).

“Las propuestas son varias, pero la fundamental es llegar a sumarle a la Junta Directiva actual sobre las bases de lo que ya existe. Hay falencias y es importante reforzar, como el tema deportivo, porque necesitamos ganar más títulos nacionales”, expresó Aquiles Mata en charla con La Nación.

Al consultársele que en caso de ser electos por dónde comenzarían a trabajar, en vista de que el equipo ya está armado, aseguró que lo primero es hacer un diagnóstico.

“Hay que hacer un inventario de jugadores, qué tenemos, lo que no tenemos y las falencias que hay para aportar con nuestro conocimiento, pero no podemos hacer loco. Podemos cambiar de inmediato el tema de la comunicación, que está fatal”, citó.

Raúl Pinto y Aquiles Mata pretenden estar juntos de nuevo en la directiva de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Rivera)

También indicó que la intención de esta papeleta no es llegar a pelear con Joseph Joseph, sino colaborar y aportar otras cosas.

“Podemos tratar de que todo lo que suceda en la Liga sea de identidad manuda, porque eso ha cambiado, pero es un proceso. Hay que estar ahí para entrarle de lleno a los temas”, destacó Aquiles Mata.

¿Y qué pasa con el cargo de fiscal financiero?

Este puesto entra a elección en una papeleta independiente y en este caso solo se postuló el fiscal financiero actual, Luis Guillermo Salazar. Así que en la asamblea será reelecto por aclamación, según los estatutos.