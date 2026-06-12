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Alajuelense escoge vicepresidente en pleno Mundial 2026: vea las opciones

Conozca los candidatos de cada papeleta y lo que tienen que decir antes de la votación en Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Muchos asociados optaron por llegar a la asamblea de Liga Deportiva Alajuelense bien temprano, para no perderse nada.
Liga Deportiva Alajuelense tendrá asamblea este sábado, con elecciones de vicepresidente y otros cargos. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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