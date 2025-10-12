Puro Deporte

Sin rodeos: Juan Pablo Vargas habla del gran pecado de Costa Rica en la eliminatoria

El zaguero de la escuadra nacional reconoció que ya no existe margen de error

Por Milton Montenegro

Juan Pablo Vargas, defensa de la Selección de Costa Rica, no se anduvo con rodeos al momento de señalar lo que, para él, ha sido el gran pecado del equipo en la eliminatoria.








Milton Montenegro

