Miguel ‘Piojo’ Herrera reconoce la obligación de la Selección y revela cómo enfrentará a Nicaragua

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al juego eliminatorio del lunes contra Nicaragua.

El “Piojo” ofreció disculpas porque inició con 15 minutos de retraso; dijo que, debido a la lluvia, se atrasaron un poco en finalizar el entrenamiento.

Se mostró serio, atento a las preguntas y reconoció que la Tricolor no tiene otro camino que ganar frente a Nicaragua, en un juego que iniciará a las 8 p.m.

- ¿Hay dos variantes obligatorias por la ausencia de Orlando Galo y Alexis Gamboa. Más allá de esos dos cambios, ¿se presentará un equipo distinto al que se vio en Honduras?

- Tenemos que hacer dos modificaciones por los suspendidos, y ya trabajamos con la gente que tenemos en mente. Vamos a cerrar filas para sacar el once ideal que salte a la cancha. Tenemos obligaciones y vamos a salir con eso, con la obligación de ganar.

- ¿En casa hemos visto a la Selección ir al frente; esa sería una posibilidad contra Nicaragua? ¿Un cambio de sistema, ir más al frente?

- Tenemos que ir a buscar el partido; el planteamiento debe ser tratar de ofender desde el principio, pero con un trabajo ordenado. Debemos manejar bien los momentos y ser certeros, porque debemos buscar el partido. Esperamos ser certeros y estar muy atentos.

- ¿Cómo visualiza que será este encuentro contra Nicaragua?

- No tenemos otro argumento que sacar el resultado, porque hemos estado en dos partidos arriba y no hemos aprovechado esa ventaja. En el último partido lo hicimos rayando en lo perfecto en la parte defensiva, pero también tuvimos nuestras oportunidades y no las pudimos concretar.

- ¿Cómo percibe al grupo y cómo manejar la presión en el partido ante Nicaragua?

- El que no tiene presión es porque no tiene un trabajo con responsabilidad, y nosotros la tenemos. El jugador que no tiene presión es porque juega una mejenga. Cuando se juega profesionalmente se tiene presión. Ahora, la forma de arriesgar viene desde la banca, donde tomaremos decisiones, porque hay que arriesgar y ganar.

Miguel el "Piojo" Herrera, se prepara con todo para tratar de doblegar a Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo está Celso Borges? ¿Podrá jugar contra Nicaragua?

- Vamos a esperar a mañana para ver cómo se siente Celso. No ha venido trabajando en cancha al cien; ha estado haciendo mucha rehabilitación, mucha terapia, y apenas recién tuvo su primer día en cancha. Debemos ver cómo estará y veremos mañana cómo amanece.

- ¿Por qué ante Honduras usó a Manfred Ugalde como extremo derecho, a Jeyland Mitchell como lateral derecho y a Manfred ejecutando los tiros libres?

- Las situaciones de los cambios en el partido pasado… bueno, Jeyland no viene jugando mucho tiempo con su equipo; ha tenido pocos minutos en una posición en la que lo están incorporando. Nosotros pensamos, buscando el tamaño de nuestros jugadores, en ganar las pelotas aéreas, y por eso pensamos en Jeyland, quien no tuvo un buen encuentro, y por eso el cambio.

“Lo de Manfred fue pedido: decirle que se tirara un poco más a la derecha para tapar salida y tenerlo en ese sector al tener la pelota. Lamentablemente recibió la tarjeta y no quiero perderlo para los siguientes partidos, por eso lo cambié, y lo hablé con él”.