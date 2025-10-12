Se dispara la venta de entradas para ver a la Selección de Costa Rica

La euforia por ver a la Selección de Costa Rica, crece entre los aficionados, quienes se han apresurado para conseguir un boleto y apoyar al equipo de todos.

La Tricolor juega este lunes 13 de octubre a las 8 p.m. contra Nicaragua en el Estadio Nacional.

La Federación Costarricense de Fútbol, confirmó este domingo, que se han vendido 27 mil entradas y esperan tener llenazo en el Nacional.

En total hay disponibles 35 mil boletos, incluyendo cortesías y patrocinadores. Luego del juego en Honduras se registró un movimiento acelerado de compra que se mantiene a este domingo.

La Selección de Costa Rica afina para enfrentar a Nicaragua

La Fedefútbol informó que no hay venta de entradas físicas, solo digitales a través de Specialticket.net.

La Selección de Costa Rica llegó a tres puntos en la eliminatoria mundialista, luego de empatar con Nicaragua, Haití y Honduras. Ante esto, si gana los tres partidos que tiene en el calendario rumbo a la Copa del Mundo 2026, podrá acceder de forma directa al mundial.

Costa Rica recibe a Nicaragua, equipo que viene de perder como local 3 a 0 contra Haití, por lo que la motivación nacional está hacia el alza, ya que con un triunfo se llegaría a seis puntos. En este momento, los haitianos poseen cinco unidades, mientras que la H quedó con la misma cantidad.