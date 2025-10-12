Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera se disculpa por el retraso, pero algo lo hizo trabajar tiempo extra

El entrenador de la Selección busca que el equipo mejore en un aspecto que preocupa a todos

Por Milton Montenegro

La cita de Miguel “Piojo” Herrera con la prensa estaba pactada para las doce del mediodía. Adriana Durán, directora de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol, ofreció disculpas y dijo que el “Piojo” estaba atrasado.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

