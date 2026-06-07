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Sin Messi en campo, Argentina vence a Honduras en amistoso antes del Mundial

Honduras sirvió de preparación a Argentina para el Mundial 2026, mientras sigue la expectativa por la salud de Messi

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Por AFP
El guardameta hondureño Edrick Menjívar contiene este avance de Lautaro Martínez, delantero de la Selección de Argentina, durante el amistoso a pocos días del Mundial 2026.
El guardameta hondureño Edrick Menjívar contiene este avance de Lautaro Martínez, delantero de la Selección de Argentina, durante el amistoso a pocos días del Mundial 2026. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)







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