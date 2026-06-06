Argentina sufre una baja antes de empezar el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este sábado que una de sus figuras quedó fuera de la selección para el Mundial 2026, tras una lesión muscular que sufrió durante un entrenamiento en Texas, a menos de dos semanas del debut del equipo nacional.

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!“, informó la AFA en sus redes sociales.

El entrenador Lionel Scaloni podrá sumar un nuevo jugador para sustituir al defensa en la Copa del Mundo.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

El defensor del Olympique de Marsella se lesionó durante un entrenamiento en Texas, en la antesala del amistoso que los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán este sábado ante Honduras.

Entre los nombres que maneja el seleccionado aparecen Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta, quienes integran la lista preliminar de 55 futbolistas. Tampoco se descarta a los laterales Agustín Giay y Nicolás Capaldo, ambos presentes en la concentración en Estados Unidos.

Leonardo Balerdi no podrá jugar el Mundial 2026 con Argentina. (Cuenta X de la AFA/Cuenta X de la AFA)

“Hoy estamos con la sensación de que vienen bien los chicos, pero estamos completamente seguros de que si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. Eso lo tenemos claro. Por ahora, vienen bien. Los venimos monitoreando. No los estamos arriesgando. Cuando llegue la parte decisiva, la última semana, que es donde hay que acelerar para ver si llegan, ahí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Muy dolidos si algún chico se tiene que quedar afuera. Por ahora, venimos bastante bien. Ya veremos la semana siguiente cuando aceleremos los plazos de recuperación”, declaró Scaloni.

La salida de Balerdi vuelve a poner en foco la sanidad de los campeones en Catar-2022. El viernes Scaloni celebró que Lionel Messi “viene bien” y entrenó con el resto del plantel, tras recuperarse de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en el último partido del Inter Miami.