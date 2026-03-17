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Sin Finalissima, Argentina jugará amistoso ante una Selección de Centroamérica

La Selección de Argentina, campeona del mundo, tuvo que correr tras la cancelación de la Finalissima y encontró rival en Centroamérica

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Por AFP
Este anuncio de la Selección de Argentina, con Lionel Messi, aparece en una estación de metro en Buenos Aires, donde se realizará el partido ante una Selección de Centroamérica tras el fiasco de la Finalissima.
Este anuncio de la Selección de Argentina, con Lionel Messi, aparece en una estación de metro en Buenos Aires, donde se realizará el partido ante una Selección de Centroamérica tras el fiasco de la Finalissima. (JUAN MABROMATA/AFP)







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