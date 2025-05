¿Sin entradas para la gran final? Alajuelense liberará últimos boletos en cualquier momento

Si usted quiere ir al partido de ida de la gran final entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano en el Estadio Nacional pero ingresa a boleterialaliga.com y todas las localidades le aparecen agotadas, no pierda la esperanza. Al mediodía de este sábado aún quedan entradas, muy pocas, pero las hay.

Según expresó el vocero del club, Marco Vásquez, a la afición le solicitan estar al tanto de las redes sociales de Alajuelense y revisar la boletería digital, porque durante la tarde de este sábado, la Liga desbloqueará un remanente de boletos.

En el club están revisando cuáles entradas podrían liberar, dependiendo de los compromisos que haya.

Solamente con la preventa para asociados y socios comerciales, se vendió el 50% del aforo del Estadio Nacional. Y cuando se habilitó la venta para el público en general, siguió la locura, con filas en línea incluidas.

Todo apunta a un llenazo para este domingo, con poco más de 35.000 personas presentes en La Joya de La Sabana. Eso implica una asistencia que hasta supera el doble del aforo permitido en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Sin embargo, para la Liga lo ideal hubiese sido que esta gran final se disputara en la Catedral.

“Nuestra casa es insustituible, nuestro objetivo era jugar con nuestra gente en nuestro estadio, no hay otro lugar que sustituya el calor y lo que genera el Morera Soto en una instancia como esta”, afirmó Marco Vásquez.

Sin embargo, dijo que lamentablemente, hay gente que no entiende que cometer actos prohibidos traen consecuencias tan graves como esta vez, provocando el veto de la casa rojinegra durante tres partidos, que empiezan a correr desde la gran final.

“Tenemos que cumplir con la sanción y el Estadio Nacional es la opción, pero para nosotros lo correcto, lo ideal, es jugar en casa. Está bien el hecho de que podamos llenar el Estadio Nacional, todo eso está muy bien; pero el Morera Soto es insustituible. Esto conlleva cumplir una sanción, movilización de vallas, coordinación de seguridad y otras cosas”, indicó.

Añadió que se trata de una serie de problemas, aparte del hecho que Alajuelense no va a jugar en su cancha.

“Hemos insistido hasta la saciedad con este tema. Hemos hablado a través de los medios, en el estadio, le pedimos a la gente que tenga cuidado, que no lance objetos y hay gente que no entiende el daño que nos causa al hacer algo como esto. No tiene ningún sentido, la violencia no paga, nunca va a generar cosas buenas.

”Gracias a Dios esa botella no impactó al jugador, porque no podemos aceptar que el fútbol llegue a los niveles de agredir física o verbalmente. La gente sigue sin entender y para nosotros es una tristeza no jugar esta gran final en nuestra casa", citó Marco Vásquez.

Estimó que para este domingo se contará con 250 efectivos de seguridad privada y un número similar de oficiales de Fuerza Pública.

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán este domingo desde las 2 p. m., tres horas antes del inicio de la gran final entre Alajuelense y Herediano.

