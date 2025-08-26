Puro Deporte

Shirley Cruz ficha en México con las ‘Diablas’ de Toluca

Shirley Cruz continuó su preparación en Francia y ahora salta al fútbol de México para desempeñar una función importante

Por Fanny Tayver Marín

El fútbol mexicano le abre las puertas a una de las figuras más importantes de la historia del deporte costarricense, porque Shirley Cruz, la legendaria excapitana de la Selección Femenina, se une oficialmente al cuerpo técnico del Toluca Femenil.








