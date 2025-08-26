Shirley Cruz ficha en México con las ‘Diablas’ de Toluca

El fútbol mexicano le abre las puertas a una de las figuras más importantes de la historia del deporte costarricense, porque Shirley Cruz, la legendaria excapitana de la Selección Femenina, se une oficialmente al cuerpo técnico del Toluca Femenil.

No hace mucho ella confesó en el propio Estadio Alejandro Morera Soto que uno de sus grandes sueños es dirigir al equipo masculino de Alajuelense, pero que para eso tiene que irse preparando.

Su llegada a México representa un importante paso en la búsqueda de su consolidación en esta nueva etapa, donde vive el fútbol desde el banquillo.

En Toluca Femenil, Shirley Cruz se reencontrará con el entrenador francés Patrice Lair, una figura clave en su desarrollo como futbolista.

Juntos, cosecharon éxitos notables en la etapa de la 10 como jugadora en el Olympique de Lyon y el Paris Saint-Germain, clubes donde conquistó múltiples títulos y dejó una huella imborrable.

La experiencia de Shirley Cruz no se limita solo a su carrera como jugadora. Tras su retiro, se ha preparado en Europa, trabajando en las estructuras formativas de equipos femeninos de alto nivel como el Lyon y el PSG.

Shirley Cruz sigue sumando experiencias en el fútbol. Este deporte ahora la lleva a trabajar en México. (Instagram Toluca Femenil/Instagram Toluca Femenil)

Esta preparación la equipa con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la dirección técnica en una de las ligas más competitivas de la región.

Como es característico en ella, Shirley Cruz no ocultó su emoción y ambición por este nuevo desafío.

“Muy feliz y honrada con este nuevo paso y llegar a aportar a una liga importante y un equipo con hambre de hacer historia ¡La escribiremos juntas!”, escribió Shirley Cruz en su cuenta de Instagram.

En esa misma red social, el Toluca Femenil reseñó: “La histórica futbolista costarricense, Shirley Cruz, se une a las Diablas como auxiliar técnica”.

De inmediato, algunas seleccionadas nacionales se manifestaron ahí mismo, como Melissa Herrera, que le dijo a la jugadora Victoria López: “Aprende mucho de esta gran mujer”.

O Priscila Chinchilla, quien le posteó al club mexicano: “Lo mejor le acaba de llegar a Toluca, siempre serás un orgullo para nosotras”.

Su incorporación no solo beneficia al club, que busca afianzarse como un contendiente en la Liga MX Femenina, sino que también refuerza la presencia del talento costarricense en el fútbol femenino profesional a nivel internacional.

Shirley Cruz, ahora desde la banda, continúa escribiendo su historia con el mismo liderazgo y determinación que la convirtieron en una referente mundial.

Además, no deja de llamar la atención que el fútbol femenino mexicano sigue apostando por el talento tico en sus banquillos, porque allá también se encuentran Jimena Rojas y Amelia Valverde.