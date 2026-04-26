Shai Gilgeous-Alexander pone a Oklahoma a un juego de eliminar a Phoenix de los playoffs de la NBA

Oklahoma City Thunder se llevó el tercer juego contra los Phoenix Suns, en la primera ronda de los playoffs de la NBA 2025-26.
Esta victoria los posiciona 3-0 en la serie y solo necesitan una victoria más para eliminar a los Suns y avanzar a la siguiente ronda donde enfrentarían al ganador entre Lakers y Rockets.
El MVP de la temporada y MVP de las finales del 2025, Shai Gilgeous-Alexander anotó 42 puntos con 83% de acierto, un rendimiento totalmente diferente al de su compañero Ajay Mitchell, quien de 20 intentos de anotar, solo logró 5, con apenas 25% de efectividad.
Shai promedia 35 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes en la serie, además, tiene el récord de mejor porcentaje de acierto en la historia de los playoffs en partidos con 42 o más puntos.
Por su parte, los Suns dieron la pelea con 33 puntos del alero canadiense Dillom Brooks y 26 para Jalen Green.
Devin Booker, estrella de los Suns, aparece como tercer anotador con 16 puntos y 7 asistencias. Este último el más criticado, porque, según los fanáticos, no tiene un buen rendimiento para su salario de 72,5 millones de dólares al año.
El siguiente y posiblemente último partido de la serie, se jugará el lunes 27 de abril, en el Paycom Center de Oklahoma a las 7:30 p. m. hora de Costa Rica.
El equipo que enfrentará al ganador de esta serie se puede decidir este domingo 26 a las 7:30 p. m., Los Ángeles Lakers llevan la ventaja de tres juego a uno de los Rockets, al igual que OKC, a una victoria de avanzar.