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Shai Gilgeous-Alexander pone a Oklahoma a un juego de eliminar a Phoenix de los playoffs de la NBA

Los actuales campeones se acercan cada vez más a su segundo anillo de la NBA

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Por Isaac Vega
Shai Gilgeous-Alexander busca su segundo premio MVP consecutivo, así como el anillo de la NBA.
Shai Gilgeous-Alexander busca su segundo premio MVP consecutivo, así como el anillo de la NBA. (@okcthunder/Oklahoma City Thunder)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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