Shai Gilgeous-Alexander pone a Oklahoma a un juego de eliminar a Phoenix de los playoffs de la NBA

Shai Gilgeous-Alexander busca su segundo premio MVP consecutivo, así como el anillo de la NBA.

Oklahoma City Thunder se llevó el tercer juego contra los Phoenix Suns, en la primera ronda de los playoffs de la NBA 2025-26.

Esta victoria los posiciona 3-0 en la serie y solo necesitan una victoria más para eliminar a los Suns y avanzar a la siguiente ronda donde enfrentarían al ganador entre Lakers y Rockets.

El MVP de la temporada y MVP de las finales del 2025, Shai Gilgeous-Alexander anotó 42 puntos con 83% de acierto, un rendimiento totalmente diferente al de su compañero Ajay Mitchell, quien de 20 intentos de anotar, solo logró 5, con apenas 25% de efectividad.

Shai promedia 35 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes en la serie, además, tiene el récord de mejor porcentaje de acierto en la historia de los playoffs en partidos con 42 o más puntos.

Por su parte, los Suns dieron la pelea con 33 puntos del alero canadiense Dillom Brooks y 26 para Jalen Green.

Devin Booker, estrella de los Suns, aparece como tercer anotador con 16 puntos y 7 asistencias. Este último el más criticado, porque, según los fanáticos, no tiene un buen rendimiento para su salario de 72,5 millones de dólares al año.

El siguiente y posiblemente último partido de la serie, se jugará el lunes 27 de abril, en el Paycom Center de Oklahoma a las 7:30 p. m. hora de Costa Rica.

El equipo que enfrentará al ganador de esta serie se puede decidir este domingo 26 a las 7:30 p. m., Los Ángeles Lakers llevan la ventaja de tres juego a uno de los Rockets, al igual que OKC, a una victoria de avanzar.