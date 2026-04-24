Puro Deporte

Exjugador de la NBA revela el secreto para identificar a un entrenador de baloncesto de élite

Jeremy Lin es recordado por su ‘Linsanity’ en los New York Knicks y su anillo en 2019 con Toronto

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Por Isaac Vega
Jeremy Lin, celebrando durante un partido de la NBA contra los Washington Wizards, en 2012. (Haraz N. Ghanbari)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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