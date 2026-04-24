Exjugador de la NBA revela el secreto para identificar a un entrenador de baloncesto de élite

Jeremy Lin, celebrando durante un partido de la NBA contra los Washington Wizards, en 2012.

Uno de los pilares de cualquier equipo, y por supuesto esto incluye la NBA, es su entrenador principal o “head coach”. Entre sus funciones están diseñar estrategias específicas, modificar esquemas o rotaciones durante el partido y definir el estilo de juego.

El exNBA Jeremy Lin expuso en sus redes sociales una de las formas para identificar grandes entrenadores, que muchas veces los fanáticos no llegan a notar: las ATOs.

After Time Out (ATO) o Después del Tiempo Muerto en español, se refiere a las jugadas específicas que un entrenador diseña durante una pausa para ser ejecutadas inmediatamente al volver a la cancha.

Según explicó Lin, “muy buenos entrenadores tienen muy buenos ATOs”. Además, usó de ejemplo a los Boston Celtics y Philadelphia 76ers, quienes se están enfrentando en los playoffs actualmente.

“En mi opinión, Joe Mazzulla (entrenador de los Celtics) quien es finalista a Entrenador del Año, es un increíble entrenador y los Celtics van a ganar la serie. Pero, Nick Nurse (entrenador de los 76ers) es un entrenador de calibre de campeón y cuando jugué para él, recuerdo que tenía unos magistrales ATOs”, comentó Lin.

Utilizó de ejemplo el segundo juego entre estos equipos, disputado el martes 21 de abril, para analizar los ATOs de Nick Nurse.

En este juego, los 76ers empataron la serie tras ganar 111 a 97; los Sixers anotaron 19 puntos en 12 ATOs, lo que se traduce a 50% más eficiencia por ATO que por el resto de posesiones.

Para cada una de las posesiones iniciales de los cuartos, el balón fue para el alero Paul George, que según explica Lin, no es una casualidad, sino una decisión estratégica del entrenador y comentó que utiliza la distracción y confusión para crear espacios.

Jeremy Lin pasó de no ser elegido en el Draft 2010 a convertirse en un fenómeno global con los New York Knicks en 2012, periodo conocido como “Linsanity”.

Tras su explosivo éxito en Nueva York, desarrolló una trayectoria de nueve temporadas en la NBA pasando por equipos como Houston, Lakers y Brooklyn, destacando por su capacidad anotadora y visión de juego.

Culminó su paso por la liga estadounidense ganando el campeonato de la NBA con los Toronto Raptors en 2019 antes de continuar su carrera profesional en el baloncesto asiático.

Poner atención a estas jugadas tras los tiempos muertos permite descifrar si un entrenador tiene el control estratégico del juego o si improvisa, revelando quiénes son los verdaderos entrenadores de élite.

Jeremy Lin da por victorioso a los Boston Celtics 4 juegos a 2. El juego 3 entre estos equipos será el viernes 24 a las 5 p. m. hora de Costa Rica.