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Víctor Wembanyama hace historia en la NBA: elegido de forma unánime Defensor del Año

La estrella de los San Antonio Spurs se convirtió en el primero en conseguirlo de forma unánime

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Por Isaac Vega
Victor Wembanyama fue la primera selección del Draft 2023 de la NBA por los San Antonio Spurs.
Victor Wembanyama fue la primera selección del Draft 2023 de la NBA por los San Antonio Spurs. (@spurs/San Antonio Spurs)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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