Víctor Wembanyama hace historia en la NBA: elegido de forma unánime Defensor del Año

Victor Wembanyama fue la primera selección del Draft 2023 de la NBA por los San Antonio Spurs.

El dominio defensivo del pívot Victor Wembanyama le dio, con solo 22 años, el premio de Jugador Defensivo del Año (DPOY, por sus siglas en inglés); esto lo convierte en el jugador más joven en conseguirlo y el primero en hacerlo de forma unánime.

En la lucha por el premio se encontraban Wembanyama, Chet Holmgren, de Oklahoma, y Ausar Thompson, de Detroit, ambos con 23 años.

Tras la noticia, Victor no se mostró sorprendido, ya que, en el último juego de temporada regular, dijo que se sorprendería si no ganaba el premio, y una vez conseguido afirmó: “Se siente genial. Lo más difícil quizás fue llegar a los 65 partidos. Pero estoy muy orgulloso de ser el primer unánime”.

En la NBA se necesita jugar veinte minutos en 65 partidos o más para ser elegible a los premios anuales como MVP, Jugador Defensivo del Año o Jugador de Mayor Progresión.

Tras quedar segundo en su año novato, Wemby no pudo participar del premio en su segundo año debido a que no cumplió esta regla, por una trombosis venosa profunda en el hombro derecho.

Wemby se une a Michael Jordan y David Robinson como los únicos jugadores en ser Novato del Año y Jugador Defensivo del Año. Además, los Spurs son los primeros en tener cuatro jugadores ganadores de este premio:

Alvin Robertson en 1986.

David Robinson en 1992.

Kawhi Leonard en 2015 y 2016.

Victor Wembanyama 2026.

Con 3.1 tapones por juego, el gigante francés lideró la NBA en tapones y los rivales anotaron solo el 40% de los tiros contra él.

Victor Wembanyama es finalista por el premio MVP de la NBA 2025-26 junto al pívot de los Denver Nuggets Nikola Jokic y el actual ganador del premio, Shai Gilgeous-Alexander.

Vea las declaraciones de Wemby tras ganar el premio: