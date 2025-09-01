Semana a puro fútbol en Costa Rica: la Selección, Alajuelense y Saprissa tienen partidos a la vista

Tome asiento, acomódese y frótese las manos, porque si usted es un fiebre del fútbol, debe leer esta nota.

Esta semana regresa la Selección de Costa Rica; la escuadra nacional se prepara para disputar la tercera y última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Aparte de la Tricolor, el fútbol no para en el país, porque el Torneo de Apertura continúa con juegos el fin de semana y a mediados de la siguiente; incluso Saprissa y Alajuelense tendrán compromisos.

El conjunto nacional, que ya inició la concentración, juega el viernes próximo a las 8 p.m. contra Nicaragua, y un día después, también a las 8 p.m., Pérez Zeledón recibe a Alajuelense, que enfrentará el encuentro sin sus seleccionados.

Los manudos no tendrán a Santiago Van Der Putten, Alexis Gamboa, Alejandro Bran y Creichel Pérez, quienes están con la Selección.

Para el domingo, a las 5 p.m., hay otro juego del torneo local: Liberia recibe a Sporting.

El martes de la siguiente semana será el turno de la Selección de regresar a la cancha, solo que esta vez en casa, en el Estadio Nacional; los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera reciben a Haití a las 8 p.m.

El ganador del grupo de Costa Rica, que además integran Honduras, Haití y Nicaragua, pasa directo a la Copa del Mundo.

Luego del partido del martes de la escuadra patria, un día después, Saprissa buscará reponerse de los malos resultados en juego de visita a las 7 p.m. contra Puntarenas.

Si los seleccionados saprissistas Joseph Mora, Kenay Myrie y Sebastián Acuña ven acción contra Haití, Saprissa tendrá que jugar sin ellos frente a los chuchequeros, debido a que no tendrán el descanso requerido antes de encarar otro compromiso.

Pese a los compromisos de la Selección de Costa Rica, Alajuelense y Saprissa, tendrán partidos en el campeonato. (JOHN DURAN/John Durán)

Para que un club pueda solicitar la reprogramación de un partido, debe tener seis o más convocados a la Selección Nacional.

“Nosotros pasamos la eliminación de Copa Centroamericana y nos duele mucho porque teníamos la ilusión de llegar a la final, que hace rato no lo conseguimos. Ahora, en el campeonato, queríamos ganar el clásico siempre y estar en el primer lugar, y no lo conseguimos. Estamos en el equipo más grande del país, nos tenemos que levantar y no podemos abandonar”, afirmó Mariano Torres, capitán de Saprissa, luego de la derrota 0-1 contra Alajuelense.

Ese mismo miércoles 10 de setiembre, Cartaginés recibe a Herediano a las 8 p.m., y un día después, también a las 8 p.m., Guadalupe se mide a San Carlos.

Los horarios de los juegos deben ser ratificados por la Unafut, pero las fechas están establecidas. Desde el próximo viernes y hasta la otra semana tendremos juegos de la Selección y del campeonato nacional.