Uno a uno de la Selección de Costa Rica: ‘Ahora se sabe a lo que se juega y los jóvenes no defraudan’

El juego ante Corea del Sur fue un ensayo con aroma de Mundial (empate 2 a 2). Esto es a lo que jugará la Selección de Costa Rica en Qatar, con un bloque defensivo muy compacto, sólido y con buena coordinación.

Luis Fernando Suárez: ‘Lo mejor de Costa Rica en ataque fue que aprovechó las oportunidades’

Corea hizo lo que de seguro mostrarán los rivales del Mundial: mucha presión para provocar el error en salida y recuperar rápido. Esta situación le da al técnico Luis Fernando Suárez elementos para analizar y mejorar, porque al perder balones en cancha propia se puede pagar caro ante adversarios más efectivos.

Entre los aspectos más positivos está que la participación de los jóvenes da más dinámica, tanto en labores defensivas, como ofensivas. El primer gol nace de una transición defensa-ataque, con tres pases se llegó al marco rival y esto es por la velocidad y la intensidad de los juveniles.

Así mismo, el equipo tuvo personalidad y supo reponerse a un marcador adverso. También es importante destacar que ahora la Selección tiene un modelo de juego definido y el técnico apuesta y aprovecha estos fogueos para poner a juveniles y hasta debutarlos. Suárez mantiene una base, tiene mucho mérito al poner a estas promesas, ensaya con su idea muy clara de contener y los muchachos no lo defraudan.

La Selección de Costa Rica mostró una buena combinación de jugadores de experiencia con juveniles en el fogueo ante Corea del Sur. (Fedefútbol)

Ahora, entre los puntos a mejorar, sí creo que en ofensiva se tiene para más, porque por lapsos se hace bien. Se ha conseguido algo que no se tenía en la eliminatoria; ahora hay buen contragolpe y efectividad, por lo que se puede explotar más.

De igual manera, cuando se trata de salir en jugada la transición debe ser más rápida, es decir, no se pueden dejar tanto el balón y pausar tanto, aunque esto también depende de la movilidad de los receptores y las líneas de pases que den.

Finalmente, no hay duda que hay que tener más posesión para darle descanso a la zaga y no dedicarse mayoritariamente a defender. Para esto, no hay que rifar tanto, hay que mejorar las vías ofensivas y atreverse más, porque se tiene lo necesario para atacar.

Análisis de cada jugador de la Selección Nacional:

- Esteban Alvarado (6):

Estuvo muy ansioso desde el inicio y no con calma que transmite siempre, posiblemente por querer hacer bien las cosas. Tuvo una buena intervención, pero cometió un error por descontracción o indecisión, que le costó la expulsión y de ahí llegó el gol.

- Bryan Oviedo (7):

Atento en la marca y aunque alguna vez tuvo algún descuido a su espalda, cerró bien. Jugó simple y estuvo oportuno. Pese a que tuvo pocas, sí se incorporó al ataque de forma positiva.

- Óscar Duarte (9):

Punto muy alto. Anticipó, con muy buena lectura, atento en las cobertura, jugó simple con la pelota y de forma acertada. Buena sincronización con sus compañeros

- Francisco Calvo (9):

De lo mejor. Mucha madurez, oportuno en el corte, sabe cuándo salir jugando y cuándo tirar el pase largo. Muy sobrio, con coberturas acertadas y hasta salvó un gol en la línea. Más allá de un pequeño descuido, dio un juego muy completo.

- Carlos Martínez (7):

Tuvo la labor más difícil, porque por su sector enfrentó a un buen rival. Algunas veces se vio sobrepasado, pero se recuperó bien. No le permitieron pasar al frente, aunque mostró mucho esfuerzo y se aplicó.

- Daniel Chacón (6):

Muy esforzado en la marca, trató de colaborar con Celso en las coberturas, pero no le dio para la construcción. Tuvo que pegarse mucho a la defensa. Al igual que otros, debe entender que el ritmo internacional es distinto y jugar más rápido.

- Celso Borges (7):

Le dio salida al equipo, estuvo bien posicionado, con mucha madurez y bien en sus pases, pero perdió balones en salida por dejarse la pelota de más, esto ante la presión del rival. El enlace entre defensa y ataque fue bueno.

- Gerson Torres (7):

Hizo uno de los partidos más simples que se le han visto. No encaró tanto, pero se sacrificó y colaboró mucho en defensa. Generó una acción importante, fiel a su estilo de cortar hacia el centro.

- Jewison Bennette (9):

Es de los mejores partidos que ha dado. Mostró mucha confianza, jugó más para el equipo y no fue tan individualista. Marcó dos goles por su oportunismo y su buena lectura. Entendió el puesto del extremo moderno, de ida y vuelta.

- Anthony Contreras (7):

Fue un partido complejo para él, porque a como juega la Selección, el “9″ participa poco. Igual, se le vio luchador, atento, presionando y tratando de entrar en contacto con la pelota.

- Joel Campbell (9):

Entiende muy bien el juego. Mucha madurez, liderazgo y se adaptó a servir de enganche entre la zona media y la delantera. Alimentó a los extremos, sostuvo el balón y aportó.

- Roan Wilson (7):

Tuvo personalidad, criterio con balón y se vio atrevido para jugar. Se complementó bien con Celso Borges, pero igual debe entender que hay que jugar a otro ritmo en estos partidos.

- Álvaro Zamora (7):

Estuvo muy esforzado, corrió, ayudó en labores defensivas y contribuyó en el gol. Pese a ser un debutante, no se le vio con timidez, sino que trató de participar.

- Johan Venegas (6):

Le costó el partido. Intentó dejarse el balón y le cometieron faltas, pero no logró pesar tanto. Falló una ocasión clarísima que en los partidos grandes hay que aprovechar sí o sí.

- Anthony Hernández (7):

Tiene mucha ida y vuelta, colaboró en labores defensivas y aunque el equipo producía poco cuando él estuvo en cancha, lo intentó con personalidad y no le pesó la camiseta.

- Keysher Fuller (7):

Ingreso bien, con calma y estuvo atento. Su velocidad es importante y le aporta al equipo, lo que demuestra que la competencia será fuerte por ser titular.

- Patrick Sequeira (7):

Entró en un momento muy difícil, pero se vio sereno, no transmitió inseguridad y no le pesó el partido, pese a ser su debut. En el gol no pudo hacer nada, pero luego tapó una buena ocasión. Mucho futuro por delante.