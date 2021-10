Uno a uno de la Selección ante Honduras: ‘Por el rival y el entorno, se acertó en el plan de juego’

Por el rival y el entorno, se acertó en el plan de juego para al menos sacar un punto. Costa Rica venía de perder unidades importantes en casa y le tocó ir a medirse con un adversario fuerte y que también estaba necesitado, pero supo utilizar sus armas, al menos para contener muy bien.

La Selección Nacional de Costa Rica le limitó por completo los espacios a Honduras. Los ticos Kendall Waston (izquierda) y Celso Borges anularon al catracho Alex López (centro). (ORLANDO SIERRA/AFP)

Cambiar el sistema y utilizar un 1-5-4-1 fue bueno, porque la primera media hora Costa Rica fue más que Honduras. En este lapso no se tuvieron problemas atrás y se logró llegar bien armado. Además, se recuperó el balón y se jugó en corto, para que el equipo saliera junto.

Luego de la media hora se fue diluyendo. Para el segundo tiempo los cambios no ayudaron mucho y aunque era una buena idea optar por los contragolpes y atacar los espacios, no funcionó, porque no se tuvo posesión y tampoco un lanzador.

En general se tiene una buena seguridad atrás y el funcionamiento del bloque es acertado, pero se necesita seguir insistiendo en mejorar la producción en ofensiva y el juego posicional (hacer combinaciones, ocupar mejor las posiciones, avanzar juntos y desplazar el juego de un lado hacia el otro).

Finalmente, hay un punto importante. De visita este sistema está bien y se ve que da resultados, pero en casa se necesita mostrar algo más en ataque. El técnico puede volver a la línea de cuatro, para ganarse un hombre más en ataque o en la media.

Análisis del desempeño de los jugadores:

- Keylor Navas (9)

Su tapada en el cierre fue de alto nivel y mantuvo al equipo a flote. Impreciso en los saques, pero de nuevo mostró su valía y esa rapidez para reaccionar.

- Rónald Matarrita (8)

Se fajó muy bien en defensa pese a que lo atacaron mucho. No perdió duelos, cubrió muy bien su zona y anticipó. Pasó al ataque, pero le costó producir.

- Ricardo Blanco (8)

Se aplicó mucho en la marca, fue muy intenso y no golpeó tanto. Además, esta vez no falló muchos pases y buscó proyectarse bastante al ataque.

- Kendall Waston (8)

Bien en las coberturas a Blanco, ganó en su zona e ingresó al medio campo a presionar, pero sin golpear. Muy sólido y también tuvo un buen cabezazo.

- Óscar Duarte (8)

Manejó a sus dos centrales y los coordinó, estuvo bien ubicado en el centro y su juego aéreo fue muy bueno. Nunca se le vio salir a destiempo.

- Francisco Calvo (8)

Tuvo mucho trabajo y supo atiempar, es decir, leyó bien la acción para saber cuándo salir y también para aguantar y quitar el balón. Seguro con pelota.

- Yeltsin Tejeda (7)

Presionó mucho en el centro, mantuvo su zona, fue intenso y no abusó de la barrida. Supo incomodar al atacante y cerrar el centro. Le faltó más con el balón.

- Celso Borges (8)

No recorrió tanto espacio como Tejeda, pero era quien se incorporaba al ataque. Cerró el centro y fue ese mixto que acompaña al delantero y se asocia.

- Johan Venegas (7)

Estuvo activo en el costado y se desmarcó bien. Sacó faltas porque sostuvo la pelota, atacó al espacio y se apoyó. Le faltó colaborar más con Matarrita.

- Joel Campbell (8)

Por la banda bien, porque bajó, trató de conectar con Borges y Tejeda. Además, se dejó la pelota y logró darle vuelta. Por el centro no se le aprovechó.

- Jonathan Moya (6)

Por momentos lució muy estático y le faltó asociarse con los volantes. Se quedó mucho entre los centrales y no tiró las diagonales buenas que hace.

- Jimmy Marín (6)

Con él la idea de buscar la contra, pero condujo de más y al ser individualista perdió. Por lapsos intentó combinarse, pero no estaba bien armado.

- Luis Díaz (5)

Solo corrió, pero se terminó encerrando y perdiendo el balón. El equipo no podía salir o descansar con el balón porque fue muy individualista y poco preciso.

- Orlando Galo (-)

Prácticamente que no tocó balón, porque ingresó en el minuto 80 a defender. Al menos estuvo bien ubicado para cerrar el centro y ayudarle a Tejeda.

- Bryan Oviedo (-)

Entró muy agresivo, pero no tiene ritmo de competencia y esto le pasó factura. Cometió muchas faltas que comprometieron a la Selección en el cierre.

- José Guillermo Ortiz (-)

No tuvo opción de pesar porque apenas tocó un balón. Ingresó a falta de tres minutos para el cierre y justo cuando el rival tenía dominio total del balón.