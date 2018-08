“A él le pareció que por el tipo de consultas que hicieron algunos compañeros del Ejecutivo, nada le garantizaba una tranquilidad para seguir adelante. Siempre hay diferentes criterios en las organizaciones. No se entró a votar si tenía que irse o no. Me parece que a él no le pareció la posición que tenían algunos miembros y decidió hacerse a un lado", explicó Víctor Alfaro, vicepresidente de la Fedefútbol.