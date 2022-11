Tico que viajó a Qatar en bicicleta logró llegar a su destino y ya está en su tercer Mundial

Después de 49 días de viaje, desde que salió de Costa Rica, el ciclista Marco Makey Benavides llegó en su bicicleta a Qatar para vivir en su tercera Copa del Mundo, luego de haber ido a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Atravesó España, Francia, Italia, Grecia, Turquía y finalmente Chipre, Makey, de 62 años, y ebanista de oficio, arribó este martes en la madrugada, feliz de cumplir con su objetivo y poder alentar a la Tricolor como lo hizo en los dos anteriores mundiales.

En son de broma, el oriundo de Esparza, Puntarenas, indicó que se siente muy feliz de estar en su tercer Mundial “igualando” a Keylor Navas, Óscar Duarte, Yeltsin Tejeda, Celso Borges y Joel Campbell, quienes al igual que él iniciaron su historia mundialista en Brasil 2014.

“Recorrimos 5.000 kilómetros aproximadamente. La idea era cruzar Siria e Irak, pero la situación inestable de esos países y por consejos de amigos, decidí tomar un avión en Chipre y concluir así mi travesía hasta Qatar. Es un sueño cumplido y es una gran motivación haber llegado en bicicleta a mi tercera Copa del Mundo”, comentó un orgulloso Benavides.

Makey, quien corrió las Vueltas a Costa Rica de 1980 y 1987, recordó que a lo largo de su periplo le tocó dormir en muchas ocasiones en una tienda de campaña a la orilla de la carretera o bien en las bancas de una iglesia en la frontera con Francia, así como recibir la ayuda de un mecánico de un barco para arreglar su bicicleta. Son experiencias que no olvidará.

“Siempre mantuve una gran motivación a pesar de las dificultades. Hubo días en que solo comía pan y hasta pasé un par de días sin bañarme porque me quedaba en el camino a dormir. No fue fácil, pero estamos en Qatar y lo logramos una vez más gracias a Dios. No quería fallarle a esas personas que confiaron en mí y me dieron su apoyo”, expresó Benavides.

Viaje caro

Al esparzano lo sorprendió y preocupó lo caro que estaba todo a la largo del camino, por lo que en las últimas semanas temió en cómo terminaría su aventura, pues el dinero que llevaba no era suficiente. Sin embargo, muchos amigos colaboraron para que pudiera terminar su viaje.

“Quiero agradecer a don Marcelino Guadamuz, de Ciclo Gaby, en Puntarenas, a mi hijo (Luis Benavides Ávalos) y a muchas personas de Esparza, San Carlos, Puntarenas, Zona Sur y hasta Guanacaste, quienes me ayudaron a terminar con este sueño de llegar a Qatar. Sin la colaboración de ellos no lo habría logrado, porque el presupuesto fue más alto de lo esperado”, admitió Benavides.

En sus primeras horas en Doha, Makey visitó la ciudad, como era de esperar en su bicicleta, y compartió con aficionados de todo el mundo en los Fans Fiestas, donde pudo disfrutar de los partidos de Argentina - Arabia Saudita (1-2) y México - Polonia (0-0). Ahora espera poder estar presente en el juego de la Selección Nacional este miércoles ante España.

“Estar en un Mundial es otro nivel, realmente es espectacular. En esta ocasión, Sergio Hidalgo, quien es el vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, me ayudó mucho y me dijo que me daría un par de entradas para ir a ver los partidos. Ojalá y pueda. Ya estamos aquí, que es lo más importante. Uno siempre encuentra gente que le ayuda para salir adelante”, manifestó Benavides.