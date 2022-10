Mecánico de barco fue el buen samaritano que le permitió a tico seguir su viaje a Qatar en bicicleta

Después de 23 días de viaje y luego de atravesar los territorios de España, Francia, Italia, Grecia y la frontera con Bulgaria, el ciclista costarricense Marco Makey Benavides está a punto de llegar a la frontera entre Grecia y Turquía, en su afán de llegar al Mundial de Qatar 2022 en bicicleta.

Para el ebanista de 62 años será la tercera ocasión en que asista a una Copa del Mundo en su bici, luego de estar presente en Brasil 2014 y Rusia 2018. Makey ya vivió sus primeras aventuras al tener que quedarse a dormir en una iglesia y al aire libre en su tienda de campaña, pero eso no ha sido obstáculo para avanzar y estar más cerca de su meta.

“Uno sabe que estos viajes son muy duros y no siempre tiene la comodidad que se quiere, pero lo importante es que he ido avanzando. Trato de recorrer entre 150 y 200 kilómetros diarios, sin embargo, por diferentes circunstancias algunos días no lo he logrado”, comentó Benavides.

“He pasado por lugares muy bonitos como Marsella, Venecia y Atenas, pero lo hice rápido. No me quedé mucho tiempo en esos lugares a conocer, porque perdía mucho tiempo. Además llegué muy tarde y si no consigo dormir en un hotel, entonces armo mi tienda de campaña y duermo a la orilla de la carretera, para continuar al día siguiente el viaje”.

Marco 'Makey' Benavides tiene más de tres semanas viajando por Europa para llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Cortesía: Marco Benavides.

El oriundo del cantón de Esparza cuenta que ha tenido problemas con su bicicleta y de no ser por un buen samaritano, hubiese tenido más líos de los previstos en el viaje.

“Llegando a Venecia caí con todo y bicicleta a un hueco y se me quebró el maletero y el pasador, pero uno siempre encuentra en el camino a un buen samaritano. Resulta que cuando estaba tratando de arreglarlo pasó un mecánico de un barco y me ayudó a arreglar el maletero. Usó sus herramientas y pudo dejarlo como nuevo”, manifestó Benavides.

“Tuve que comprar el pasador y terminar de arreglar la bici. Por dicha, Marcelino Guadamuz, de Ciclo Gaby en Puntarenas, la había preparado muy bien y ha resistido el largo viaje. A nivel mecánico es lo más grave. Tuve que cambiar los neumáticos en un par de ocasiones y repararlos, pero voy bien, dando mi mejor esfuerzo por aquellas personas que confían en mí”, agregó.

En cuanto a la parte física, Makey, quien corrió las Vueltas Ciclísticas a Costa Rica de 1980 y 1987, indicó que es normal el desgaste en el cuerpo por el kilometraje, pero se siente fuerte y muy motivado.

“El terreno ha sido muy irregular. Hay días que es muy plano y otros con bastantes columpios. Eso desgasta mucho. Desde el martes me duele la pantorrilla de la pierna derecha, como se dice popularmente siento un jalón y eso me tiene un poco inquieto. Me parece que las piernas están cargadas por el esfuerzo y no me he masajeado, por lo que debo descansar al menos un día”, explicó Benavides.

Su meta inmediata es llegar a Turquía y allí debe lidiar con una encrucijada: continuar su camino atravesando Siria e Irán o bien tomar un vuelo hasta Qatar o Emiratos Árabes.

“Mi plan era moverme por Siria e Irán en un principio. Pero para nadie es un secreto que los conflictos bélicos y las manifestaciones los hacen países muy inseguros y al ser una travesía muy larga, uno no está seguro de lo que se pueda encontrar. Uno no está acostumbrado a esas situaciones y puede perder mucho tiemṕo en trámites para salir de allí”, declaró Benavides.

“Es por esa razón que tomar un avión parece la opción más conveniente para evitar los peligros. Es cierto que el viaje ha sido más caro de lo esperado y los gastos prácticamente se multiplicaron. No hago las tres comidas diarias y ahorro todo lo que puedo, pero como dije, seguimos adelante y esperamos llegar a Qatar a tiempo para apoyar a la Selección y vivir el Mundial”, sentenció.