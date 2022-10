Aficionado de Seleción Nacional de Costa Rica navegó 12 días por el Amazonas y durmió en cementerio de Estonia

Marcos 'Makey' Benavides estuvo en Rusia 2018 y espera no fallar y poder apoyar a la Selección Nacional en Qatar 2022. Cortesía: Marcos Benavides

El ciclista Marcos Makey Benavides está listo para emprender su tercera aventura mundialista.

En el pasado, navegó durante 12 días en un barco por el río Amazonas, para llegar al Mundial de Brasil 2014, y ser testigo de la gesta de la Tricolor. Para poder ver a la Sele en la Copa del Mundo de Rusia 2018, le tocó dormir cinco días en un cementerio de Estonia, mientras le aprobaban la visa para ingresar al país sede la Copa.

Esas son apenas dos de las innumerables anécdotas del pedalista esparzano de 62 años, quien intentará asistir en su bicicleta a la cita mundialista de Qatar 2022, tras una larga travesía de 12.000 kilómetros que lo llevará a recorrer España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Irak y Arabia Saudita.

Makey, quien se desempeña como ebanista, partirá el próximo lunes 3 de octubre rumbo al Viejo Continente, donde arrancará su recorrido, el cual espera culminar antes del debut del combinado patrio, ante España, el próximo 23 de noviembre. Confía hacer todo el recorrido en su bicicleta, aunque sabe que va conta el tiempo y debe tomar decisiones en el camino.

Luego de llegar a territorio catalán, tomará su bicicleta Cannon, “La Mundialista”, como él mismo la bautizó al ser su compañera inseparable que lo llevó a los dos anteriores mundiales. Un botiquín, una tienda de campaña, dos uniformes, un par de mudadas, sus tenis y dos neumáticos son parte del equipaje del aventurero que aseguró estar ansioso por empezar su periplo.

“La verdad estoy muy emocionado. Me tocará viajar en avión hasta Barcelona y de allí empezaremos al siguiente día a darle con todo. La idea es pedalear entre 200 y 250 kilómetros diarios, dependiendo de la altimetría, las condiciones del tiempo y el viento. Desde que regresé de Rusia no he parado de entrenar y me encuentro en muy buenas condiciones físicas”, comentó Benavides.

No quiere fallar

Makey corrió la Vuelta Ciclística a Costa Rica en 1980 con el equipo Sardimar y en 1987 con el equipo Evagelista Chavarría. También ha recorrido el país desde Peñas Blancas a Paso Canoas sin parar y durante 27 horas pedaleó sin poner pie en tierra, para imponer un récord, demostrando que es un ciclista de mucha resistencia y coraje.

“No llevo mucho dinero, pero sí una gran motivación de mis amigos y conocidos, que en las redes sociales me han apoyado. No quiero fallarles, en especial a mi hijo Luis Benvides Ávalos, quien me ayudó con parte del dinero para la alimentación y es una de las personas que más me motiva. No quiero fallarle a nadie”, manifestó Benavides

“Muchas personas me han colaborado, como Marcelino Guadamuz, de Ciclo Gaby, Puntarenas, quien me preparó la bici para el largo viaje. También amigos en Esparza se identificaron con mi aventura y me han ayudado económicamente, lo cual les agradezco mucho”, agregó.

En el pasado Makey viajó sin tiquetes para ver los partidos de la Selección Nacional, sin embargo, buenos samaritanos le regalaron boletospara ver en Brasil 2014 los juegos Costa Rica - Uruguay y Alemania - Ghana. Mientras, en Rusia fue testigo del duelo Costa Rica - Brasil.

“Yo no viajo solo para ver los partidos, sino también para conocer y hacer amigos. En esta ocasión el vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), Sergio Hidalgo, me ayudará con un par de entradas. Siempre aparecen ticos que apoyan, como en Brasil 2014, cuando José Alberto Castillo de Grupo Colono me obsequió las entradas. Uno siempre encuentra personas amables y solidarias”, dijo Benavides.

Aunque se identifica como un esparzano al vivir en el cantón puntarenense desde los 13 años, Marcos nació en Ciudad Quesada y también vivió en Río Claro y Golfito, donde siempre hay conocidos que están pendientes de sus andanzas en la bicicleta.

“Siempre quise ir a un Mundial y ahora espero estar en mi tercero. No será una travesía fácil y también uno está expuesto a muchos peligros y situaciones que no se pueden controlar. No viajo con mucho dinero y no sé aún si tengo que devolverme a Barcelona en bicicleta, pero me ilusiona estar en Qatar, apoyar a la Sele y conocer una nueva cultura”, confesó Benavides.