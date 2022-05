Técnico José Catoya sueña la gesta de una primera victoria de Costa Rica en un mundial femenino

Ellos son los entrenadores de las 16 selecciones que le darán vida a la Copa Mundial Femenina Sub-20 Costa Rica 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica abrirá el Mundial Femenino Sub-20 contra Australia, luego se enfrentará a España y cerrará el grupo A contra Brasil. Esa es la suerte que corrió la Tricolor en el sorteo efectuado en el Teatro Nacional.

“Es un grupo complejo como todos los grupos del torneo, cada uno tiene potencias mundiales que han estado en fases finales de copas Sub-20. Decir que hubiera preferido un grupo u otro ya yo lo hacía con mi cuerpo técnico, iba lanzando unas líneas a ver qué grupo podía tocar y siempre llegamos a la conclusión de que siempre habrá un grupo fuerte”, expresó el técnico de la Selección Sub-20 Femenina, José Catoya.

Dijo que eso no debe sorprender a nadie, porque por eso es que esta instancia se llama fase final de la Copa del Mundo, pues las iniciales son las eliminatorias.

Catoya asegura que conoce a varias de las rivales que enfrentará la ‘Sele’ Sub-20, cómo se posicionan, y que todo lo tiene bastante claro.

“El objetivo es claro, queremos hacer la mejor actuación posible de Costa Rica en un Mundial, pero tenemos que ir progresivamente, tenemos que ir paso a paso. Tenemos que recordar que nosotros lamentablemente no hemos podido ganar ningún partido en ninguna Copa del Mundo Femenina y ahí tenemos que ir progresivamente”.

Dijo que si se da esa primera victoria, podrán evolucionar y pasar a la siguiente fase, pero insiste en que hay que ir paso a paso.

“Tenemos que ser conscientes, no llegar de ilusión y ser irresponsables”, apuntó Catoya.

¿Qué más puede decir del grupo?

Todos los países son fuertes, cada uno en sus características. Veo que por medio de la Federación hemos llevado bien la preparación porque es un grupo bastante homogéneo en características, porque tenemos a Australia, que son muy físicos, España tiene manejo de balón y ya jugamos contra ellas antes y está Brasil que es un mixto, lo conozco por mi trayectoria en Suramérica.

Brasil tiene características mixtas, lo pude ver en el torneo que jugó ahorita en Conmebol y son países para los que vamos a trabajar para sacar el mejor resultado.

Los rivales le tienen respeto a Costa Rica. ¿Usted también tiene claro cómo son esos rivales?

Tuve la oportunidad de analizar los dos videos de los partidos de España contra nosotros, las características de cómo se mueven las jugadoras de ellos y contrarrestamos un poquito eso y lo hemos ido trabajando poco a poco, cómo manejar esa situaciones que nos presentaron.Conozco a Brasil que tiene a tres jugadoras trabajando ya con la Selección Mayor, que son la contención, la lateral derecha y una de las volantes por bandas.

Tengo la trayectoria del profesor Jonás Urías también porque nos conocemos de ocasiones anteriores. El que puede presentar un poquito más de incógnita puede ser Australia, porque Corea del Norte decide no participar, pero en este día a día de hoy de medios uno puede conocer de todo e indagar.

Iremos haciendo observaciones sobre estos equipos y lo que sí podemos saber son los estilos y los biotipos que tienen. Sabemos que Australia tiene un biotipo fuerte, bastante altas, robustas, pero hay cómo contrarrestarlo.

¿Cómo imagina ese partido inaugural?

Un debut esperado por todos, esperado por las chicas. Tuvimos un fogueo ahorita en México y ellas liberaron algo de presión cuando conseguimos la victoria en el segundo partido y ya es importante empezar, saber con qué nos vamos a enfrentar e ir encaminando el equipo hacia eso, hacia lo que va a ser este torneo. Y todos, desde Federación, staff técnico y jugadoras, queremos darle una alegría al país.

¿Cuál debe ser el objetivo de Costa Rica en este Mundial?

El objetivo principal es ir paso a paso, no podemos llegar y vender que vamos a ser campeones. Tenemos que ir paso a paso, recordemos que esta es una categoría en formación, no es una categoría ya top élite y tenemos que ir formando jugadoras, pero con un fin, que es conseguir el objetivo de clasificar en primera instancia a la segunda fase y después vamos a ir progresivamente.

Recordemos que tenemos que manejar mucho la historia que hemos tenido en Mundiales y vamos a ir progresivamente. Primero, vamos a buscar una victoria, que es lo que no hemos tenido en estas cinco participaciones anteriores y así vamos a ir progresivamente mejorando.

¿Cómo analiza su proceso desde que tomó a la Sub-20 Femenina?

Bastante bueno, he tenido todo el apoyo por parte de la directiva, del presidente Rodolfo Villalobos. Fíjese en los fogueos que tenemos, en los que hemos podido realizar, ya llevamos ocho y aún vienen más. Ahorita tenemos en puertas un fogueo contra un equipo top de América, que se clasificó a la Copa del Mundo, que estará acá y es importante para nosotros.

Nos ha ido ayudando a mejorar, porque una de las principales cosas que yo le pedí al presidente y a Diego Brenes es que consiguiéramos rivales más fuertes, porque nos vamos a enfrentar contra rivales fuertes en el Mundial. No me servía ir contra un rival un poco más débil, sino que me servía más jugar contra rivales fuertes.

¿Cuál es ese rival?

Ahorita no tengo autorización para poder decirlo, estamos cerrando algunos flecos, pero seguramente lo sabrán dentro de poco.

¿El haber jugado contra uno de los rivales puede facilitar el proceso de conocimiento?

Claro, pero recuerde que a como nosotros evolucionamos después de que jugamos con España (dos derrotas de Costa Rica, por 0-5 y 0-4), España también ha evolucionado. Nosotros hemos tenido un plus que por parte de la Federación, que por parte del presidente Villalobos y el director de selecciones Diego Brenes hemos conseguido ocho topes amistosos. Ahorita tenemos otros dos más en entrada en este mes y tenemos bastante rodaje que no tienen otras selecciones, que no lo han podido tener.

Por supuesto que en España vemos el funcionamiento, cómo se mueven las jugadoras en la cancha y podemos intentar pensar que se van a mover igual, pero no podemos asegurar nada de eso.

¿Es posible tener algún tipo de información de Australia?

En este mundo de medios, de Youtube, de todo tipo de plataformas puedes conseguir material sobre los equipos. Claro, es una incógnita, porque el que estaba clasificado era Corea del Norte, desiste de participar y participa Australia. A veces es complejo, pero se puede conseguir algo. Y guiándonos por las características del juego de sus selecciones adultas.

¿Cuáles son los movimientos que busca desarrollar en la Selección?

Yo he intentado fortalecer en ellas la parte técnica y la intensidad en el juego, la parte física y trabajar mucho en eso, ya que nosotros presentamos un biotipo muy pequeño, un promedio de 1.63 metros o 1.64 metros de estatura y se nos complicó un poco a la hora de tener que enfrentar a equipos más grandes.

Lo puedo contrarrestar con velocidad, intensidad, juego, que eso es importante para mí, para poder apretar a los equipos contrarios.

¿Qué pasa con los otros aspectos? Vamos a ir evolucionando poco a poco, porque en la parte táctica tenemos un buen hándicap con ellas; yo creo que viene dado mucho por el tipo de cultura que se presenta aquí en Costa Rica.

Tengo por lo menos tres chicas que están estudiando medicina, tengo una que está estudiando físico-química, tengo otras que están estudiando economía y derecho y yo creo que esa etapa en su educación las ayuda mucho más a ser comprensivas a la hora de entender un sistema que uno les plantea.

Eso me ha ayudado mucho, por eso hago más énfasis en la parte técnica y en la parte física.

¿Cómo vive el preparar a un equipo anfitrión?

El día a día es bastante fuerte, yo intento ir todo el tiempo a los estadios, voy a casi todos los partidos que puedo, voy a observar a las chicas, estoy en los entrenamientos de Sub-15, de la Mayor, de la Sub-17 cuando estaba entrenando ahorita antes de irse al torneo.

Intento llenarme de la cultura, de conocer, de saber, porque eso me va dando a mí pie para intentar hacer otras cosas con las chicas. Por lo menos yo voy a la liga, observo cómo los entrenadores las colocan en los equipos y eso me da una idea de colocarla en esta posición también.

A mí me sirve, voy y evoluciono con ellas. Tengo que empaparme un poco más del manejo de ellas.

¿La expectativa son estadios llenos?

Claro, importantísimo que estén llenos y si pudiera ser con todos los participantes mejor, porque esto es una fiesta y hay que aprovechar. El que es fanático y quiera ver a Costa Rica que venga y llene el estadio, pero los papás que lleven a las chiquitas a ver a los otros equipos, que vean otras culturas, otras formas de jugar, porque es muy interesante.

Es muy distinto ver jugar a una chica de Nigeria, a una chica de Ghana, que a una de Colombia, de Francia o Alemania. Son culturas distintas, son manejos distintos y eso empaparía mucho a nuestro fútbol femenino aquí en Costa Rica.