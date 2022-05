Hasta a Shirley Cruz le hizo gracia ver que su rostro la delató en sorteo del Mundial Femenino Sub-20

Así quedaron conformados los grupos para el Mundial Femenino Sub-20. (Rafael Pacheco Granados)

Luces, cámara, acción... El aforo en el Teatro Nacional se mantenía en silencio total y prestaba atención a lo que pasaba en el escenario.

Ya había aparecido en escena la conductora Johanna Solano, se escucharon los discursos del presidente de la República, Carlos Alvarado, y del jerarca de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos. Se proyectó un video con las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La Sinfónica Nacional hizo una presentación de lujo, con la Patriótica Costarricense y luego venía el momento esperado, el que despertaba la atención total en ese recinto arquitectónico que encierra una magia especial.

Shirley Cruz y Paulo César Wanchope eran los encargados de ‘echar la suerte’ para las 16 selecciones que disputarán la Copa del Mundo Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022. Junto a ellos estaba el director de torneos de la FIFA, Jaime Yarza.

Empezó el sorteo... Y Costa Rica se sacó la rifa. La anfitriona del Mundial Femenino Sub-20 estará acompañada en el grupo A por dos selecciones que parten como favoritas al cetro y por otra que también será un rival complejo.

Mientras que los grupos se iban conformando, primero apareció el nombre de España en la misma cuadrangular de la Sele Sub-20.

Eso provocó que el silencio en el Teatro Nacional se viera interrumpido por un susurro entre los invitados. Era una señal inequívoca de que se sabía que ya solo con eso había una prueba durísima al frente.

La referente del fútbol femenino costarricense seguía sacando las bolitas y cuando se percató de que el papelito que tenía en mano decía Brasil, su rostro la delató.

Fue una expresión espontánea y natural, porque no era lo que ella tenía en mente y reflejaba en sí nuevamente el susurro de quienes estaban frente a la capitana de la Selección Femenina.

Shirley Cruz no lo podía creer, lo mismo que ocurría al otro extremo del escenario con Paulo César Wanchope.

Así quedó la suerte:

Grupo A: Costa Rica, Australia, España y Brasil.

Grupo B: Alemania, Colombia, Nueva Zelanda y México.

Grupo C: Francia, Nigeria, Canadá y Corea del Sur.

Grupo D: Japón, Países Bajos, Ghana y Estados Unidos.

Al terminar la ceremonia, a Shirley Cruz le dio risa. Lo primero que le mostraron fueron los memes que salieron casi al instante con la cara que hizo durante esa rifa, que de nuevo puso a la Costa Rica en un grupo muy bravo en una cita planetaria.

“Fue muy bonito, de hecho, la cara que hago es porque tuvimos prácticas y en las prácticas los grupos que salían eran complicados, pero no selecciones tan tradicionales. Me tocó y ya la verdad que me hizo gracia, porque en la práctica no salían así. Pero al Mundial van los mejores y para esto las chicas se están preparando”, expresó Shirley Cruz en la zona mixta posterior al sorteo.

Y agregó: “Apenas terminó el sorteo eso fue lo primero que me enseñaron, pero como lo dije, cuando a Costa Rica nos ponen equipos complicados es cuando nos ponemos más trabajadores y necesitamos el apoyo del aficionado, de la prensa y de todos para que estas chicas sientan que pueden, no es solo de entrenamientos, todos tenemos que unirnos como país para que las chicas sientan el apoyo de nosotros”.

La futbolista que es el modelo a seguir de todas las jugadoras en el país hizo un análisis de ese grupo A, en el que Costa Rica se toparán contra gigantes del fútbol femenino.

“Es un grupo complicado, pero los ticos hemos demostrado que cuando nos ponen las cosas difíciles es cuando estamos ahí presentes. Las chicas van a necesitar mucho apoyo por parte del aficionado tico en sí y nada más deseando que inicie la competencia para apoyar a las chicas al 100%”, citó.

También hizo la reflexión de que todos los grupos están complicados y considera que en el caso de las ticas van a ser partidos sumamente atractivos. Han tenido buenos fogueos e insiste en que lo más importante es que sientan el respaldo de la afición.

Cruz es enfática en que este Mundial Femenino Sub-20 en el país tiene que ser un paso más en la lucha por la profesionalización del fútbol femenino.

“Empecemos por el campeonato, es amateur, por más que nos ayuden, que haya partidos televisados, hay jugadoras que siguen trabajando y que siguen estudiando. Por ejemplo, cuando uno ve la Sub-17 como quedó eliminada porque llega un momento en el que la parte física no da, donde el corazón no da más que todo y los equipos grandes tienen los medios, la diferencia se da ahí”.

Cuando jugaba en el PSG, Shirley vio como habían jovencitas de 15 años que ya estaban entrenando con el primer equipo.

“Eso es parte del aprendizaje y esto es una fiesta, hay que disfrutarlo, no es solo meterles presión, sino que ya estamos en el Mundial, necesitamos que ellas den lo mejor de ellas y nosotras estar detrás apoyándolas”.

La Copa del Mundo Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022 se jugará del 10 al 28 de agosto. Los partidos serán en el Estadio Nacional y en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Para el juego inaugural, Costa Rica se enfrentará a Australia, a las 8 p. m. y desde ya el reto es que ese día, el Estadio Nacional esté a reventar.

“Ya Costa Rica lo hizo a nivel Sub-17, entonces esperamos que eso se siga repitiendo, ya se hizo en un partido de una final de liga femenina y creo que todos los ingredientes se están dando, con equipos buenos y partidos buenos para que la afición vaya y disfrute de esto”, destacó Shirley Cruz.

Cuando las imágenes dicen más que mil palabras

(Rafael Pacheco Granados)

