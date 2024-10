Si la Selección de Costa Rica no derrota a Guatemala pagaría cuatro caras facturas

El Estadio Nacional no lucirá un lleno como en los mejores tiempos de las eliminatorias, incluso una de las graderías estará cerrada. En el ambiente tampoco se palpa ese fervor que solía generar la Selección de Costa Rica, sin embargo, en el duelo ante Guatemala hay hasta cuatro aspectos trascendentales en el aire.

La Selección de Costa Rica visitó a Guatemala en setiembre y el duelo terminó con un 0-0. Los ticos no la pasaron del todo bien en territorio chapín y el portero Patrick Sequeira fue una de las figuras. (Nuestro Diario Guatemala)

El choque, pactado para las 6 p. m., corresponde a Liga de Naciones de la Concacaf y para la Sele representa la puerta de entrada a la próxima Copa Oro. De cierto modo, la credibilidad en el técnico Claudio Vivas también dependería de un buen resultado frente a los guatemaltecos. Además, hay un tema económico en disputa para la Federación y es crucial sacar este compromiso para el proceso de consolidación de los jóvenes.

La Federación Costarricense de Fútbol bajó todo lo que pudo los precios de las entradas (¢4.500 la más barata) y su proyección es llenar todo el sector sur, este y oeste, ya que el norte está ocupado por una enorme tarima que se utilizará para el concierto de la banda Morat (viernes 18 de octubre).

La Sele se ubica en el segundo lugar del Grupo A, con cinco puntos, a falta de una fecha por disputarse. Guatemala lidera con siete unidades, Surinam y Martinica tienen cuatro, Guadalupe tres y Guyana uno. Si a los fanáticos les ha costado entender todo lo que está en disputa, estos aspectos pueden aclarar todo:

- Boleto a Copa Oro

El boleto de la Selección de Costa Rica a la Copa Oro del 2025 está en riesgo. Para ganar un espacio en este certamen necesita: clasificar como primera o segunda de su grupo en la Liga de Naciones de la Concacaf y luego imponerse en los cuartos de final en una serie a ida y vuelta. Si llega a caer en los cuartos, aún tendría una chance en un repechaje a partido único, en sede a definir.

Si la Nacional queda eliminada de la Liga de Naciones este martes, automáticamente estará fuera de la Copa Oro. Ante este riesgo, la Sele tiene que ganar para no depender de nadie y dejarse el liderato de su sector. Un empate deja a Costa Rica al borde de la eliminación: bastaría con que Surinam gane en casa ante Guyana (el colero del grupo) o que Martinica supere, también como local, a Guadalupe; con uno de esos dos resultados basta para la debacle.

La derrota tica ante Guatemala pondría a la Sele a necesitar de mucha suerte: que Surinam no gane, que Martinica no gane, que Guadalupe no gane; eso, considerando una derrota de Costa Rica por la mínima diferencia. Por más, mejor ni hacer cuentas.

En los cuartos de final esperan las selecciones que se ganaron ese lugar por ranquin: Estos Unidos, México, Canadá y Panamá.

- Continuidad de Claudio Vivas como técnico

Claudio Vivas expuso una y otra vez que quiere seguir al frente de la Selección de Costa Rica como técnico. Así lo se lo comunicó a sus jefes del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol y también lo reiteró en sus conferencias de prensa.

Vivas asumió como interino tras la salida de Gustavo Alfaro y tiene tres partidos al frente de la Sele, con un gane ante Guadalupe (3-0) y empates en Guatemala (0-0) y en Surinam (1-1).

La Nacional no muestra un juego convincente, presenta serios problemas en ofensiva, siguen las dudas para generar peligro y tampoco se ha mostrado la misma solidez en defensa; así lo analizó el entrenador Marvin Solano para La Nación.

Luego del choque ante los chapines le tocará a la Federación definir el futuro de Vivas, quien también es el director deportivo de selecciones nacionales. La última presentación del combinado patrio no convenció.

- Mejor taquilla del año en juego

La Selección de Costa Rica no termina de enamorar a la afición y cada vez que ha actuado como local en este 2024 la constante fue ver graderías vacías; así, en el amistoso en febrero ante El Salvador, en el fogueo contra Uruguay y en el compromiso eliminatorio frente a San Cristóbal y Nieves.

En la Liga de Naciones de Concacaf ante Guadalupe no bastó con precios accesibles y tampoco ocurrirá este martes cuando se reciba a Guatemala. La Fedefútbol no reveló su balance en todos estos compromisos, pero difícilmente se tuvieron ganancias.

El salvavidas para ver números positivos sería la jornada de noviembre. Si Costa Rica clasifica en la Liga de Naciones recibiría a Estados Unidos, México, Canadá o Panamá, rivales de más peso que despertarían interés entres los fanáticos y se tendría la opción de ver el Nacional lleno.

De no meterse a los cuartos de final, la Federación se metería en grandes problemas. Tendría que empezar por buscar un adversario para un fogueo, ya no un choque oficial. No estaría garantizado jugar en casa y poco se le podría pedir a los fanáticos.

- Consolidación de jóvenes en la Selección

En la Selección de Costa Rica solamente seis de los convocados por Claudio Vivas son mundialistas y en realidad, los únicos con verdadero rodaje en una Copa del Mundo son Francisco Calvo, Joel Campbell y Juan Pablo Vargas. Brandon Aguilera y Álvaro Zamora apenas sumaron minutos en Qatar 2022 y Patrick Sequeira no debutó.

La Nacional está llena de figuras emergentes, que necesitan acumular experiencias positivas y medirse a rivales de peso. Además, urgen respuestas más contundentes de Manfred Ugalde, Warren Madrigal, Jeylan Mitchell, Haxzel Quirós, Sebastián Acuña, Kenneth Vargas, Alonso Martínez y hasta Aguilera, Sequeira y Mora.

La única forma de que esto suceda es que acumulen rodaje en competencias oficiales y un traspié frente a Guatemala lo que haría es generar dudas y un ambiente adverso.