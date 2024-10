Claudio Vivas deja de lado su interés por mantenerse con la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica tendrá una final ante Guatemala, este martes en el Estadio Nacional, a las 6 p. m. La Tricolor necesita ganar para asegurar el primer lugar de su grupo en la Liga de Naciones de Concacaf o como mínimo sacar un resultado que le permita avanzar en segundo puesto. La presión es total para el técnico Claudio Vivas y su grupo, ya que un empate o una derrota podrían dejar fuera a la Sele.

Claudio Vivas señaló que ha estado día y noche enfocado en que la Selección de Costa Rica se imponga ante Guatemala y siga con vida en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Nacional es segunda, con cinco unidades, dos menos que los chapines. En este mismo sector, Surinam es tercera con cuatro, Martinica también tiene cuatro, Guadalupe suma tres y Guyana solo una. Vivas ya manifestó que quiere quedarse como estratega y aunque mucho dependerá de este duelo frente a los guatemaltecos, el timonel aseguró dejar de lado sus intereses, para enfocarse en lo grupal.

¿Está consciente de todo lo que hay en juego ante Guatemala y que hasta su puesto podría depender de esto?

- Lo importante no es que esté en juego mi puesto o no, lo que realmente importa es la Selección. El juego ante Guatemala es una final, enfrentamos a un adversario que viene de un buen resultado, pero más allá de lo que hagan ellos, los enfocamos en lo que podemos realizar nosotros. Costa Rica es un equipo que siempre se prepara para ganar, sin importar el rival.

”No estoy preocupado o ansioso, estoy con ganas de ver a mi equipo, de salir a la cancha y demostrar lo que nosotros trabajamos para lograr el objetivo. Nuestra meta es pasar a la siguiente ronda, sin importar quién esté en el banquillo”.

¿Cómo toma las críticas que recibe, en medio de sus aspiraciones para ser el técnico de Costa Rica?

- La crítica hay que saber percibirla, sea constructiva o no. Desde que regresamos de Surinam lo único que he hecho es preparar el partido contra Guatemala, estar en la Federación y buscar las soluciones que necesitamos. La verdad es que no me afectan mucho (las críticas), lo único que me importa es ganar el partido, no solo por este grupo de jugadores, sino por la Federación y el país.

”Luego del partido me criticarán o me elogiarán, pero me da exactamente lo mismo, porque tengo los pies sobre la tierra. No importa mi continuidad, lo que importa es ganar y luego se verá todo”.

¿Este juego ante Guatemala puede ser un punto de inflexión para este grupo de jugadores que busca consolidarse?

- Cada partido de Selección es un examen diferente. Lo que pasa es que ante Guatemala es una final y dependemos de nosotros mismos. Le decía a los jugadores que es mejor que todo esté en nuestras manos. Enfrente tenemos un rival que vendrá a hacer su juego, que quiere extender su racha positiva, pero lo más importante es depender de uno mismo. Lo que queremos es jugar y tratar de superar al rival.

Ha señalado que quiere seguir en el puesto de entrenador. ¿Cuál es la autoevaluación que hace de su trabajo?

- No es importante la autoevaluación que pueda hacer, lo importante es que gane la Selección y no me pongo ningún puntaje. Lo que tengo es mucha autocrítica, sé muy bien lo que tengo que hacer y lo que debemos de mejorar.

”Desde el punto de vista que me plantea, dimos un paso hacia atrás por empatar como visitantes con un hombre menos por 40 minutos. Evidentemente se desconoce a los jugadores de Surinam, en medio del fútbol mundial, pero no importa eso. Para el mundo externo, nosotros debemos ganar los partidos 5-0 y eso en el fútbol actual no existe.

”No tengo por qué autoevaluarme y no es importante si continúo o no. Mi deseo de seguir está, pero no depende de mi, depende de lo que podamos hacer y de lo que el Comité Ejecutivo evalúe. Lo que está por delante en juego es el futuro de la Selección y de nuestro fútbol”.

Tendrá dos cambios obligados por la lesión de Josimar Alcocer y la lesión de Jefferson Brenes. ¿Cuál será el planteamiento que realizará al ser Costa Rica local?

- No está confirmado el equipo. Este lunes hicimos un trabajo de recuperación, por la tarde tenemos una sesión más y será hasta este martes que sabrán el equipo una hora antes del juego. Trataremos de mantener la alineación en reserva, porque cada detalle es importante y fundamental.

”Lamentamos lo que pasó con Brenes y Alcocer, pero confiamos en todos los que están convocados. En lo que respecta a si seremos más ofensivos o no, los partidos hay que jugarlos e ir superando todo en cada momento. En algunos juegos se tienen 10 opciones de gol y en otros dos y se gana 1-0. Enfrente tenemos a un gran equipo, pero queremos imponer nuestro juego y mostrar una solvencia como grupo, para clasificar a la segunda fase”.

¿Es permitido salirse un poco de su estructura, en busca de la necesidad de un triunfo?

- Hemos venido haciendo lo que mejor sabe este equipo y mantuvimos el esquema de juego. No creo que se tengan motivos para cambiarlo, porque el problema no es el sistema de juego. En el partido anterior casi nadie lo mencionó, pero jugamos 40 minutos con uno menos y esto a nivel internacional implica muchas cosas.

”Siempre van a darse las críticas y entendemos perfectamente. No hay duda que hay que ganar, con esta camiseta de Costa Rica es así y nos hemos venido preparando para este partido decisivo. Tenemos la ilusión de estar en la fiesta grande de este torneo organizado por la Concacaf”.