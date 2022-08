Seleccionadas Sub-20 piden más apoyo y que Mundial genere un cambio

La Selección de Costa Rica Sub-20 puso punto final a su Mundial y luego de tres partidos en los que no se pudo ganar y apenas se marcó un gol y se recibieron 13 quedó un gran sinsabor. Sin embargo, jugadoras y cuerpo técnico hacen énfasis es que esta competencia debe marcar un antes y un después.

Selección Femenina Sub-20 cierra el Mundial sonrojada pero con derroche de esfuerzo

Las futbolistas recalcaron que aún se necesita muchísimo más apoyo y aunque la preparación fue buena, en el día a día en sus clubes es urgente contar con mejores condiciones e invertir en la bases para competir ante potencias mundiales.

“Para competir en el alto nivel debemos mejorar muchas cosas. El fútbol nuestro está en crecimiento y desarrollo y es muy difícil competir contra profesionales... No es excusa que nuestro fútbol sea amateur, tampoco es que por esto podemos decir que no llegamos a competir, porque no. Lo que pedimos a los equipos es que nos apoyen y que nos den las condiciones para entrenar, así que incentivamos a los clubes a que nos den el respaldo, porque es difícil seguir creciendo así”, destacó Keilyn Chavarría

La profesionalización del balompié femenino es una urgencia, según las protagonistas, y es que por más que se han dado cambios y se cuenta con una liga bien organizada, aún es imposible vivir de este deporte.

Las jugadoras de la Selección de Costa Rica Abigail Sancho (2) y Yerling Ovares (11) intentaron detener a la brasileña Luany (7). (JOHN DURAN)

“Me cuesta creer que se acabó todo tan rápido, fue un sueño y siempre tratamos de dar lo mejor, me quedo con esto... Lo principal es empezar desde pequeñas, porque tenemos compañeras que iniciaron a los 15 años y se brincan una base importante. El fútbol acá ha ido cambiando y mejorado mucho, pero debe seguir por ese camino y ojalá que este Mundial pese para que se dé. La parte económica es importante, porque no nos dedicamos solo a esto, sino que muchas son mamás, trabajamos o estudiamos y hay muchas cosas de por medio para que esto no sea profesional”, comentó María Paula Salas.

El técnico José Catoya es un poco más optimista y afirma que ya se está invirtiendo y haciendo lo necesario para ver mejores resultados a futuro. Es más, afirma que es testigo de programas que la FIFA impulsa en escuelas del país.

Desde el punto de vista del timonel, hay material humano de calidad y ahora se deben pulir. Así mismo, argumentó que entre tres y cuatro de sus jugadoras pueden estar en la Selección Mayor y no se debe tirar por la borda todo el trabajo con jóvenes de 16 años que estuvieron en este proceso.

“En el aprendizaje puedo decir que a nivel técnico está el roce con las distintas características de los equipos a los que enfrentamos Además, obedecemos patrones tácticos, porque las jugadoras costarricenses son preparadas a nivel académico y la muestra es que hasta los 25 o 30 minutos de los partidos siempre estuvimos cerca, pero luego nos pasaron factura el tema físico, la sapiencia y los errores que tuvimos. Se está trabajando desde la Federación, lo he visto, hay proyectos que se tienen con FIFA y hay una serie de cosas que se hacen, pero es progresivo, porque este país tiene su liga profesional y vamos avanzando y estamos por buen camino, pero lleva su tiempo”, recalcó Catoya.