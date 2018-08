—Es muy simple, cuando uno llega a un equipo, como este que tendrá 11 jugadores que no estuvieron en el último mundial, siempre quieren sentirse acuerpados y no quiero que se haga un grupo de un lado y otro de otro y eso empieza desde los cuartos, que compartan anécdotas sobre cómo entrenan, el ritmo del torneo donde juegan y después del partido que digan qué me faltó, si me moví bien… eso nutre a un jugador de fútbol en edades tempranas. Cuando llegué a la Selección de Italia 90, mi primer compañero de cuarto fue Gabelo Conejo, luego Claudio Jara, luego Miguel Segura. Me hubiera gustado estar con Medford, Giovanni Jara o José Jaikel, pero el técnico decidió que exprimiera esa experiencia y me nutrí mucho de sus consejos. Por ejemplo, Daniel Colindres que es el mayor irá en una habitación con Jonathan Martínez que es el mejor, porque necesito que Daniel le transmita toda la experiencia que tiene a Jonathan. Igual Ian con Gamboa, Cruz con Guzmán, Oviedo con Hernández. Acá hay muchachos que ni siquiera se conocen.