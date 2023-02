¿Por qué la camiseta de Costa Rica no tiene el logo nuevo de Adidas?

Más allá de que algunos les gusten las nuevas camisetas Adidas de Costa Rica y a otros no, así como la discusión que genera el precio, hay un detalle que los fanáticos no pasaron por alto y a decir verdad, llama la atención: la piel de la Tricolor tiene una diferencia con la de las otras selecciones patrocinadas por esta marca, precisamente en el logo.

La empresa alemana hizo un cambio histórico, eliminando el nombre de la compañía de la ropa de juego y dejando como logotipo solo el dibujo de las tres tiras, que forman una especie de pirámide. Esta modificación se vio plasmada a partir del Mundial de Qatar 2022 y es que todos los combinados que usaron Adidas en Doha, lucieron la nueva imagen.

Las camisetas que presentó Adidas para Costa Rica tienen el logo diferente al del resto de selecciones que patrocina la marca alemana, como Italia, México y Colombia. Esta empresa cambió su logotipo para el Mundial de Qatar 2022. (Adidas)

Es más, Italia apenas se sumó a lista de representativos a los que visten y desde la presentación de la indumentaria, en este 2023, se vio la variante. Ante esto, surge la duda: ¿por qué con la Sele se usó el logo anterior?

Antes de conocer la respuesta de Salvador Mothe, director general de Adidas para Centroaḿerica, hay que aclarar que la transformación del logotipo aún no se plasma en los clubes, el primer paso fue en selecciones. Es por esto que el Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United o Arsenal, por citar algunos, aún siguen con la imagen previa.

“Me encanta que el consumidor esté tan conectado, porque así es (se dio un cambio de logo). Que no se preocupen, en 2024 vendrá la camiseta con el logo actualizado, lo que pasó es que iniciamos las conversaciones de los diseños hace seis meses, cuando aún no existía esta actualización del logo. Es una cuestión de tiempos y no quisimos perder la ventana de lanzar con Costa Rica en el 2023, pero para el 2024 ya estarán con el nuevo”, manifestó Mothe.

El representante de la marca aclaró que el diseño para la Nacional es exclusivo, con la misma tecnología y características que usan para la ropa del Madrid o el Bayern y que no se trata de una colección previa, sino que todo es actual.

Además, recalcó que los estándares de producción son iguales para todos y “no hay selecciones chiquitas, sino que es lo mismo para Alemania, España o Costa Rica”.

Diseños los iniciaron hace seis meses

Si bien Adidas empezó su relación con la Selección de Costa Rica en el 2023, fue desde mayo del 2022 cuando iniciaron las negociaciones y para julio el acuerdo estaba cerrado.

Salvador Mothe, director general de Adidas para Centroamérica (izquierda) y Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, presentaron las nuevas camisetas de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados) (Rafael Pacheco Granados)

Es más, desde julio arrancaron con el proceso de diseño de los uniformes, en el que estuvo involucrado el equipo de la marca alemana, así como una comisión de la Federación Costarricense de Fútbol, que aportó ideas y aspectos clave.

Salvador Mothe, director general de la compañía para el área, enfatizó que para el 2024 lanzarán otra piel para la Tricolor y garantizó que ya tendrá el nuevo logotipo. Mientras que en 2026 efectuarán la tercera presentación.

“Empezamos el diseño hace seis meses... Como todas las camisas que diseñamos alrededor del mundo, siempre nos sentamos con las federaciones para tener las retroalimentaciones, que nos den elementos históricos y que identifiquen a la selección con el país. Generalmente cuando empezamos de cero, iniciamos con una primera equipación más tradicional y apostamos por más diversidad en la segunda”, señaló Mothe.

Rodolfo Villalobos, jerarca de la Federación, indicó que en la parte económica la retribución de Adidas mes a mes será muy similar a la que pagaba New Balance, aunque no reveló el monto. Eso sí, con la marca teutona la Fedefútbol recibirá una retribución por ventas.