Patrick Sequeira vivió una amargura con la Selección de Costa Rica frente a Colombia

Patrick Sequeira vivió un sueño ante Brasil, en cambio contra Colombia tuvo un duelo mucho más complejo en la Copa América. (CHRIS CODUTO/Getty Images via AFP)

Patrick Sequeira vivió un duelo complejo contra Colombia. El arquero tico cometió un error grave al hacer una falta innecesaria de penal, además de que se notó dubitativo en el juego aéreo y no dio la seguridad que sí brindó en el primer cotejo de la Copa América frente a Brasil.

La acción que marcó a Sequeira se dio en el minuto 29, cuando el portero salió a frenar un ataque de John Córdoba, quien peleó una pelota con Francisco Calvo. Pese a que el zaguero tenía la posesión del balón ganada, el arquero fue al choque y se llevó al colombiano, por lo que se señaló penal.

Después de esa acción, el jugador tico no fue el mismo. Patrick no consiguió imponerse en el área y, de hecho, en varios tiros de esquina no salió a balones que llegaron a la zona segura, donde él debe imponerse.

La mejor parada de Patrick se hizo al comienzo del compromiso, cuando Sequeira se lanzó hacia su palo izquierdo para ahogar el grito de gol de James Rodríguez, volante que remató desde la media luna.

Luego de la diana de penal, Patrick recibió un tanto de tiro de esquina; también, en un contragolpe, tuvo un mano a mano con Córdoba, y el atacante le cruzó un balón al lado derecho para dejarlo sin reacción.

“Arrancamos bien, lastimosamente un error, el gol nos desestabiliza un poco y bueno es fútbol, esto puede pasar. Luego buscamos el marco, pero nos hacen dos goles”, afirmó Francisco Calvo sobre la acción.

Juan Pablo Vargas, zaguero titular nacional, añadió que se cometieron errores que contra Brasil no se dieron, por lo que Colombia no perdonó y el resultado fue el que se obtuvo.