Osael Maroto cuenta cómo se gestó el cambio generacional en la Selección de Costa Rica

Osael Maroto llegó a la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) el 1.° de setiembre de 2023 con un apoyo unánime. Los 32 asambleístas apostaron por un cambio en la manera en la que el fútbol del país operaba.

Hoy, 10 meses después, el empresario que lidera el Comité Ejecutivo no tiene reparos en pedirle a la afición del país que “creer en este recambio”, no el de su gestión, sino el de jugadores.

La parte más notoria está en la línea adoptada para conformar la Selección Mayor de Costa Rica. Atrás quedaron las piezas de experiencia; hoy la nómina no tiene nombres como Kendall Waston, Leonel Moreira, Óscar Duarte ni Celso Borges, por citar algunos.

La Costa Rica actual es la más joven de la Copa América, en la que ya registra el primer batacazo al provocar el primer tropezón (0-0) de la siempre favorita Brasil en un grupo bravísimo que lo terminan de conformar Colombia y Paraguay.

Maroto conversó con La Nación y es consciente de que hoy los resultados del proyecto son positivos, pero en el futuro podrían no ser iguales. Deja claro que los principales objetivos son clasificar al próximo Mundial 2026, tratar de competir en esa justa y mejorar la posición número 27 que se logró en la última competición del orbe.

“Tenemos que creer en este recambio. La Selección Nacional nos ha dado muchas alegrías a lo largo de la historia y quizás lleguen momentos que no nos gusten tanto, pero en esos momentos también hay que estar.

Les digo que estamos en el camino correcto, tenemos un cuerpo técnico muy trabajador. Pero sobre todo, les digo que crean. Queremos avanzar hacia un mejor desarrollo del fútbol costarricense”, le pide Maroto a la afición.

Osael Maroto llegó a la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol en setiembre del 2023. Foto John Durán (JOHN DURAN)

-Hoy, la Selección Mayor es la más joven de la Copa América. Se inició con el pie derecho ante Brasil y también en la eliminatoria ante los equipos accesibles que ya se enfrentaron. ¿Es esta la prueba más clara de que los jóvenes son el presente y el futuro de La Sele?

Más allá de que el cambio generacional en la Selección esté dando resultados o no, me parece que se tardó mucho tiempo en darse, y lo que no nos puede volver a pasar es que ese cambio tenga que darse de manera tan abrupta. Los cambios tienen que darse de manera natural porque la conformación del equipo debería tener jugadores de diferentes edades, y no todo el peso del equipo debería recaer sobre jugadores de una edad avanzada.

”Cuando se tiene que hacer tan abrupto, posiblemente duela más de la cuenta. Quizás hoy no nos ha dolido porque llevamos resultados buenos hasta el momento; no sabemos si nos va a doler en el futuro. Ojalá que no”.

-- ¿En qué momento el Comité Ejecutivo decidió apostar por el recambio generacional?

En el momento en que decidimos contratar al técnico Gustavo Alfaro. Él ha sostenido un discurso desde hace tiempo en pro de dar oportunidades a quien lo merezca sin importar si el jugador es joven o no. En Ecuador pasó por lo mismo.

”La propuesta nos gustó a todos y el respaldo del Comité Ejecutivo fue en pleno.

”Ojalá los equipos de Unafut y Liasce (Liga de Ascenso) quieran entender la propuesta del técnico de la Selección Mayor, en la que les ha pedido que por favor pongan a los jóvenes a jugar, que él los va a poner en la Selección si lo merecen. En el equipo de Alfaro juega el que se lo gane”.

-- Hoy los resultados son positivos, pero mañana no sabemos. ¿Usted es de cambiar sobre la marcha los planes o de sostenerlos pase lo que pase?

Hablo a título personal. Yo confío en el técnico porque es consecuente con lo que nos planteó. Desde que nos presentó su propuesta, en el Comité Ejecutivo no se ha vuelto a hablar del tema, y eso me hace ver que, de momento, estamos en sintonía con lo que acordamos. De momento, los resultados son buenos, pero si en un futuro cercano sucede lo contrario, el técnico tendrá mi respaldo porque es lo que definimos. Los objetivos son clasificar al Mndial y buscar competir en el Mundial.

-- ¿Se podría decir que jugadores como Kendall Waston, Leonel Moreira y Óscar Duarte son rostros que no veremos con la Tricolor en este proceso?

Esas ya son decisiones del técnico que en el Comité Ejecutivo respetamos. Esos nombres que usted menciona son jugadores activos; algunos ya han hecho pública su decisión de no estar disponibles para la Selección, pero otros podrían ser llamados si Alfaro u otro técnico al mando lo considera. Ellos tienen calidad y experiencia, pero son decisiones del cuerpo técnico si están convocados o no.

-- ¿Qué espera de este proceso tan joven?

Yo sigo esperando que los muchachos sigan dando todo en el campo como lo han hecho hasta este momento. Yo soy del pensar que mientras usted vea ganas y entrega durante el partido, las cosas pueden salir bien. Y si se pierde corriendo y jugando con sacrificio, el aficionado lo comprenderá porque esto es fútbol y la afición también sabe valorar cuando se pierde con entrega. Yo quiero seguir viendo a una Selección con entrega y orden táctico.

-- La Fedefútbol tampoco es la misma hoy. En la administración se han dado cambios relevantes. ¿Hacia a dónde apuntan esos cambios?

Son estilos y maneras de gerenciar o liderar. A nivel administrativo, considero que nos encontramos con un exceso de personal. Hoy, la federación sigue operando de manera eficiente con menos personas en su planilla. Éramos 140 personas en setiembre de 2023 y ahora somos 109. El personal está compuesto por personas muy capacitadas y muy buenas. Todos hacen su trabajo.

”Yo le apuesto a la eficiencia. Eso es lo que a mí me gusta. Hemos logrado concentrar mejor los recursos en la parte administrativa para darles un poco más de condiciones a la parte deportiva. Es mi forma de verlo y el Comité Ejecutivo me ha respaldado”.