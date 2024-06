Manfred Ugalde quiere saldar las deudas pendientes que tiene con la Selección Nacional

Pasaron 32 meses y cuatro días para que el delantero Manfred Ugalde volviera a sentir la emoción de participar en un partido de eliminatoria mundialista.

El artillero del Spartak de Moscú había renunciado a la Tricolor en la anterior fase clasificatoria para la Copa del Mundo de Catar 2022, luego del juego ante Panamá (0-0) el 2 de septiembre del 2022 en el estadio Rommel Fernández, de Ciudad Panamá.

Manfred tuvo una diferencia con el anterior seleccionador, el colombiano Luis Fernando Suárez, y el 28 de septiembre del 2021, en una carta abierta en sus redes sociales, explicó sus razones y aseguró que no volvería a vestirse con la roja de la Sele mientras el cafetalero estuviera al mando del combinado patrio. Esa decisión la mantuvo hasta el final y le hizo perderse el mundial catarí.

Con la salida de Suárez, Manfred Ugalde retomó al cuadro patrio y este jueves 6 de junio jugó su primer compromiso eliminatorio en Costa Rica, retomando así su anhelo de estar en una Copa del Mundo representando a nuestro país.

“Para mí es un sueño estar con la Sele de nuevo. Tratar de llegar a un Mundial, que es el sueño de todos. Lo añoraba mucho y espero poder clasificar a la próxima Copa del Mundo. Fue importante comenzar con el pie derecho. Ganarle 4-0 a San Cristóbal y Nieves es un resultado contundente que creo nos da confianza, pero ya pasó”, manifestó Ugalde.

El delantero Manfred Ugalde lamenta la opción de gol que le fue anulada en el partido ante Cristóbal y Nieves, por un fuera de juego. (John Duran)

El joven artillero es consciente de que apenas es el primer paso, pero era necesario iniciar con un marcador que generara confianza dentro del grupo; más de cara al segundo juego ante Granada, el próximo domingo 9 de junio a las 3 p. m.

“Ahora tenemos un partido el domingo (ante Granada) que es otra final, muy importante para todo el país y para el fútbol tico. Nos jugamos un Mundial, el cuarto consecutivo. Debemos tomarlo con seriedad y responsabilidad para alcanzar nuestro objetivo”, añadió Ugalde.

Manfred Ugalde y su deseo para el duelo ante Granada

Al solo tener un partido en su historial en eliminatorias mundialistas, el exdelantero del Deportivo Saprissa confiesa cuál es la deuda que desea saldar en la escuadra nacional.

“Me gustaría meter un gol en la eliminatoria, ojalá fuera en todos los partidos, como lo he dicho. Obviamente, no siempre se puede. Hay opciones que quedan, otras que el portero las tapa, la boto o bien estaba fuera de juego. Es un sueño meter mi primer gol en la eliminatoria el domingo ante Granada, pero para mí lo más importante es que la Selección Nacional gane y clasifiquemos al Mundial”, comentó Ugalde.

Manfred destacó, por ejemplo, la labor del juvenil Andy Rojas, quien no solo debutó el jueves en la Selección Nacional, sino también anotó en una fase clasificatoria al Mundial, lo cual es importante en el currículum y le da más oportunidad de jugar en Europa como legionario.

Sobre su falta de gol en su actual club, Manfred no se desespera y aseguró que son situaciones que deben mejorar, tanto en su equipo como en la Selección Nacional.

“El técnico (Gustavo Alfaro) me pide que esté tranquilo, que juegue como sé jugar, que confíe en mí. Somos un equipo. La gente que entiende el fútbol y lo ve de otra manera, sabe que yo me siento bien cuando, por ejemplo, Orlando Galo termina haciendo un gol (con asistencia de Ugalde); para mí, es como si yo lo hubiese metido porque la generación de juego es importante. No soy un delantero tan alto, pero me gusta jugar al fútbol”, dijo Ugalde.