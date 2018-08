—No sé dónde sacan esas cosas, porque nadie ha estado en los entrenamientos ni en los campamentos para saber si me falta liderazgo o no. Ser asistente es una función y ser técnico es otra. Ser asistente tiene su responsabilidad porque es la persona que está detrás, que aconseja, que trata de guiar, porque el técnico no puede estar en todo. Ser asistente no es decorativo. Es una gran responsabilidad comunicar situaciones al técnico y en las sesiones de entrenamiento los asistentes son de gran aporte y de gran ayuda. Manifestar que me falta liderazgo lo dicen ‘solo porque sí’, porque nadie ha estado adentro para verme trabajar. Siempre he tenido un liderazgo positivo y he asumido el liderazgo que me corresponde.