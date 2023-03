Luis Fernando Suárez resalta a Martinica y se aparta de la autocrítica

Era prácticamente imposible que Luis Fernando Suárez señalara sus errores y menos aún ahondara en los fallos individuales de los seleccionados, tras el agónico gane 2 a 1 ante Martinica, en la Liga de Naciones de Concacaf. Sin embargo, sí se esperaba una posición más autocrítica del timonel cafetero, pero no, las declaraciones que brindó a Radio Columbia estuvieron lejos de esto.

- ¿Por qué le costó tanto un rival como Martinica?

- Nos costó por lo que hizo el equipo contrario, porque realizaron las cosas bien. Fueron agresivos, por momentos claros con balón, dominaron por ratos y nos vimos sorprendidos al inicio, porque hicieron las cosas bien.

- ¿Cómo está Costa Rica luego de disputar el Mundial de Qatar 2022?

- Nosotros también estamos en un proceso de construcción de equipo. Cuando se terminó el Mundial sabíamos que debemos hacer muchas más cosas. Estamos en un proceso de traer nuevos jugadores y no podemos pensar hoy en lo que pasó contra España, que le ganamos a Japón o que estuvimos cerca de superar a Alemania.

”No es un empezar de cero, pero debemos estar conscientes que tenemos mucho por mejorar”.

- ¿Cuánto le ayuda un gane sobre el final, pensando en el juego ante Panamá?

- Lo que pasó en el partido son accidentes del juego, algunas veces se tiene un jugador más y en otras uno menos. Dominamos el juego, pero no concretábamos.

“La segunda parte fue de dominio nuestro, pero llegábamos y no acertábamos. Éramos merecedores de la victoria, pero había que marcar y afortunadamente se dio al final. Estamos contentos porque lo hicimos y porque el rival fue difícil.

”Emocionalmente fue bueno ganar así. De todo se aprende, tanto de los errores y los fallos en salida, como de lo que pasó al final”.

- Probó ante Martinica con línea de cinco y luego cambió a la de cuatro. ¿Volvería a la línea de cuatro ante Panamá?

- No lo sé, no he tomado la decisión. Voy a mirar qué es lo mejor, después de evaluar cada situación y de valorar lo que puede presentar Panamá. Posterior a esto, definiré.

- ¿Qué le pareció Martinica como rival?

- Me gustó mucho Martinica, propuso, intentó ir al frente y jugar. Luego, cuando ya tenían uno menos era más complicado para ellos ser ofensivos, pero se defendieron bien y a la contra también lo hicieron bien.