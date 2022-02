Luis Fernando Suárez pide a sus jugadores olvidar rápido lo conseguido porque falta lo más difícil

Luis Fernando Suárez considera que la forma en cómo la Selección Nacional celebró el gol en Jamaica dice más que mil palabras.

Los siete puntos cosechados por la Selección Nacional durante la última semana saben a gloria, porque el cuadro patrio presiona en la tabla de la octagonal, al llegar a 16 unidades y a falta de nueve puntos por disputarse en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

El triunfo en casa contra Panamá (1 a 0), el empate de visita (0 a 0) ante México y la victoria en Kingston (1 a 0) contra Jamaica encienden la chispa de la ilusión y de la fe, porque aquel panorama que se veía cuesta arriba cambió.

Pero de inmediato, Luis Fernando Suárez hizo la advertencia de que hay que olvidar rápido esto, porque lo que viene es más difícil. Así lo aseguró en la rueda de prensa virtual en Kingston.

¿Cuál ha sido la virtud de esta Selección de Costa Rica en estos tres partidos eliminatorios para sacar siete de nueve puntos posibles?

Una sola, están enfocados en el objetivo. Desde que llegaron ellos mismos propusieron hacer de esta fecha FIFA algo que valiera la pena, que se enfocaron única y exclusivamente en sacar los resultados, en tener una unión de equipo y creo que en sentido lo hicieron todo correctamente. El foco en conseguir el objetivo me parece que ha sido lo más importante para sumar la cantidad de puntos que sumamos.

¿Qué se le dice al grupo de jugadores después de estos últimos partidos con crecimiento en todas las áreas, estando cerca del objetivo?

Que olviden esto rápido, eso les voy a decir, que lo olviden rápido, que se compenetren y se comprometan para lo próximo, que todavía es mucho más difícil.

Se ha visto una evolución y conforme se ha ido jugando se ve mejor, con pasajes complicados. ¿Siente que si hubiese llegado antes no estuviésemos sufriendo en el sentido de que llegaremos hasta la última fecha peleando el boleto?

Uno no puede vivir del pasado ni del futuro, uno tiene que vivir del presente. Yo no puedo pensar que si hubiera ocurrido una cuestión distinta antes se hubiesen hecho cosas diferentes. No puedo. Esto es lo que hay, con esto que trabajar y con esto tenemos que conseguir la clasificación al Mundial.

No me queda si no disfrutar este miércoles y pensar desde este jueves en cómo solucionamos esa situación que viene que es tan complicada al jugar de tres partidos, dos en casa contra los punteros, donde tenemos que hacer las cosas muy, pero muy bien, mucho mejor que ahora.

Mucho mejor que en esta fecha FIFA. Hay que prepararnos bien. Básicamente es eso. No puedo hacer absolutamente nada por el pasado, tengo que hacer cosas por el presente.

¿Cuál es punto de inflexión en el estado de ánimo, porque en el gol se vio mucho la unión de grupo y decía Keylor Navas que muchas de las críticas llegaron al camerino y han hecho caso omiso?

Yo creo que un poquito te ayudan los resultados, eso da confianza, pero algo importante a resaltar es que siempre y ahora más que nunca, que han ocurrido estas situaciones tan adversas, después de tantas críticas, lo más importante es que me parece que han hecho caso omiso al ruido.

Hay mucho ruido y el grupo en realidad se metió en una burbuja y eso era necesario hacerlo. Pero esa burbuja no es solamente para no hacerle caso al ruido, sino para ayudarse.

Cuando se dio el gol de (Joel) Campbell todo el mundo se dio cuenta con quién tenía que celebrar, con quien tenían que celebrar era con Celso (Borges), no porque hizo el pase gol, sino porque él estaba todavía un poco en shock por la situación del penal.

Como ustedes dicen, una frase de cajón, una imagen vale mil palabras y creo que esa imagen vale o muestra la capacidad de sinergia que tiene este grupo.

¿En este partido por qué aplicó la línea de cinco?

Le soy sincero, yo no iba a jugar con línea de cinco. Con la situación que se presentó con Keysher Fuller tenía que cambiar a otra cosa y eso valora más lo que se está trabajando.

El equipo estaba previsto para hacer línea de cuatro, pero con la situación esta tienen la suficiente plasticidad como para cambiar el sistema. Ahí es donde yo les hablo a ustedes (periodistas) respecto a que de nada vale jugar de una manera un sistema si no se sabe aplicar la forma. Bueno, estos jugadores lo saben hacer bastante bien.

¿Por qué? Porque están enfocados, porque no solamente es el sistema, sino también la estrategia, porque también dentro de todas las tácticamente el grupo esté aplicado y eso lo hicieron durante todo el tiempo

Siempre pensaré que cualquier sistema sirve si hay jugadores inteligentes para saberlo aplicar. Bueno, este grupo lo es.

A la Selección se le ve crecimiento en obtención de puntos y en conceptos de juego. ¿Cuánto se debe eso a los microciclos, de donde han surgido jugadores que no estaban en óptica de Selección?

Con la colaboración de la liga y de los equipos, sin que la liga estuviese de acuerdo en colaborar, sin que los equipos estuviesen de acuerdo en sacrificarse y sacrificar mucho de su trabajo, no podríamos lograr esto. Los microciclos nos dan tiempo para conocer.

Lo más importante es que no solamente es de parte mía conocer mucho más, sino que de pronto estos jugadores no están tan mirados en la liga y uno que tenga la oportunidad de mostrarlos a nivel internacional, creo que han respondido bastante bien.

Los microciclos se dan básicamente porque hay un un apoyo irrestricto de la liga, de los equipos y solo tengo palabras de agradecimiento para con todos ellos.

Cuando las cosas no salían se le preguntaba cuánta responsabilidad tenía de los resultados en 2021. ¿Ahora cuánta responsabilidad tiene de lo que ha pasado en estas tres fechas?

Un entrenador de una selección lo único que tiene que hacer es asumir respecto a las consecuencias y el resto nada más; responsabilidad siempre en ese sentido y cuando se gana solamente la tienen los jugadores.

¿La solidez mental es esencial en este equipo?

Es esencial en cualquier equipo, el futbolista es una persona que juega fútbol primero, está primero el cerebro y la mente y está primero que su condición en los pies. Si no es mentalmente fuerte, si no es inteligente tácticamente, si no sabe tomar decisiones, si no está claro en los objetivos, de nada sirve que tenga talento.

Lo más importante es que el grupo está demostrando que tiene eso, que tiene capacidad, que tiene inteligencia para tomar esta clase de decisiones y tiene valentía. Creo que eso es bueno también.

¿Qué puede decir de Bryan Ruiz y Celso Borges, de quienes recibe críticas de por qué están ahí, pero también hay elogios? ¿Cuál es el aporte de ellos?

Creo que esa respuesta la he dado mil veces, lo de Celso y lo de Bryan independientemente de que estén 90 minutos o un minuto, son mucho más importantes para lo que uno quiere de pronto, ni siquiera en la cancha, sino fuera de ella.

Tienen la experiencia, tienen la capacidad de resiliencia para saber aguantar todo esto y saber de qué manera se puede conseguir. Ellos están para clasificar al Mundial, ya sea estando afuera, jugando un minuto, o estar adentro jugando los 90 minutos de cada partido.

Eso para mí es algo que no tiene precio, contar con ellos dos como los bastiones de ese liderazgo es importantísimo. Desgraciadamente a veces la gente... Creo que no, no puedo hablarlo, no puedo decirlo.

Es difícil decirlo, porque no se sabe lo que pasa adentro de una Selección, solamente lo sabe uno y de qué manera puede responder.

Lo de Celso y de Bryan siempre ha sido solamente querer al país y amar y entregarse por el país entero. Como dije recién, eso no tiene precio y eso son cosas importantes para mí y para la Selección.

Alonso Martínez vio acción en los tres partidos. ¿Cómo evalúa el rendimiento de él?

No me gusta mucho hablar individualmente de los jugadores, me parece que es más en la situación colectiva, pero le puedo mencionar eso.

Le puedo mencionar que Alonso jugando colectivamente para el equipo ha sido importantísimo. Cuando ha estado ha sido un jugador muy importante para que colectivamente el equipo se vea fuerte.