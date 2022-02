Keylor Navas y Joel Campbell son los pilares del resurgir de Costa Rica

Joel Campbell celebró a lo grande su gol ante Jamaica. (RICARDO MAKYN/AFP)

Luis Fernando Suárez sonrió por primera vez en un partido de la Selección Nacional. Joel Campbell se golpeó con fuerza el corazón, mientras Keylor Navas miró al cielo y se persignó. El resto de jugadores del combinado patrio enloquecieron y se hicieron un puño en el área del banquillo, todos celebraron el gol que consiguió Campbell ante Jamaica y que significó el 1 a 0 a favor de Costa Rica, como si fuera el gol que mete a la Nacional en Catar 2022.

No es la diana que clasifica a la Sele a la cita del orbe, pero sí es la anotación que mete de lleno a Costa Rica en la lucha por ir a Catar 2022, porque con esta celebración el cuadro costarricense llegó a 16 unidades y aunque continuará en el quinto puesto, lo cierto es que llegará a la última fecha eliminatoria respirándole en la nuca a México y Panamá; por lo que en una combinación de resultados podría alcanzarlos y pasarlos.

El partido ante Jamaica no fue brillante, de hecho a la Tricolor no se le notaron todos los avances que mostró ante Panamá y México, no obstante se ganó y al final eso era lo que importaba.

Keylor Navas, como en toda la eliminatoria, fue punto altísimo del conjunto costarricense. Solo en el primer tiempo hizo cuatro paradas determinantes, incluidos dos mano a mano. Defensivamente, la Nacional nuevamente fue débil, porque los jamaiquinos entraron al área de Keylor por diferentes vías.

A Costa Rica se le vio totalmente desgastada, al plantel dirigido por Luis Fernando Suárez se le notó ‘corazón’, orgullo, y con esto se impusieron ante un cuadro de Jamaica que sí tuvo intensidad deportiva, pero careció de efectividad.

En el partido en el que Joel Campbell dejó ver que estaba exhausto, porque jugó muy sencillo; no se complicó, por el contrario tomó la pelota y en vez de chocar contra tres jugadores, dominó y sirvió... Guardó fuerzas para el único chance en el que podría darle los tres puntos de oro a Costa Rica.

Joel apareció en un partido que parecía reservado en su nivel, para respaldar a sus compañeros, porque apenas un minuto después de que Celso Borges fallara un penal él se encargó de hacer olvidar ese trago amargo.

Sin fuerza, pero con ese impulso y orgullo, el delantero del Monterrey de México sacó un chispazo, quitó dos marcas y remató al ángulo inferior para darle felicidad a una selección que ha sufrido desde la fecha uno del camino mundialista.

Pero Joel dio un mensaje fuerte en la celebración, porque no apostó por él, sino que fue el encargado de llamar a cada uno de sus compañeros para unirlos en un gran abrazo, en el que estuvieron todos.

Si algo no se le puede cuestionar al grupo de la Selección Nacional es su carácter, orgullo y entrega. Aunque se dio un gran paso hacia Catar 2022, lo cierto es que la fecha FIFA de marzo será de dientes apretados y muy motivacional; en ese punto Costa Rica está fuertísimo y eso es clarísimo.

Joel tiene más de un 70% del mérito de que Costa Rica hoy diga que obtuvo siete puntos de los nueve que disputó, mientras que Keylor Navas ha sido el mejor jugador de la Selección Nacional en la ruta a Catar, él mantuvo a la Sele a flote en esas primeras fechas que nada salía y ahora consigue reafirmar los resultados que están haciendo crecer la esperanza cada vez más.

En marzo, el equipo tico llegará en alzada, para el cierre que será de infarto la Selección cuenta con el impulso de que la ilusión regresó y se pelea de lleno por Catar 2022.