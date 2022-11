Los 10 datos del Costa Rica - España que clavan una daga al corazón de los ticos

No es por ser negativo y mucho menos destructivo, pero es que no hay absolutamente nada positivo a destacar de la Selección de Costa Rica, tras su debut en el Mundial de Qatar 2022 ante España, con derrota 7 a 0. La humillación que recibieron los ticos da la vuelta al mundo y más allá de verse principalmente como una vergüenza, es un golpe directo al corazón de los costarricenses que se resume en 10 datos.

- Ni un solo remate directo

A lo largo de los 90 minutos y el tiempo de reposición, Costa Rica no pudo ni asomarse al arco Unai Simon. El portero de España pudo no haber estado en el arco, que el resultado sería el mismo, porque los ticos no realizaron un solo disparo al arco.

- Una vez más un récord negativo de remates al arco

Alexis Martín Tamayo, el reconocido estadígrafo MisterChip, destacó desde 1966 solo hay un precedente de un equipo que no realizó un solo remate directo en un Mundial y el protagonista fue el mismo mismo: Costa Rica contra Brasil, el 16 de junio de 1990. Eso sí, hay muchas diferencias entre aquella derrota 1 a 0 frente a los brasileños y el 7 a 0 ante España (cero remates al arco de los ticos).

- Cero remates desviados

Si terminar sin un solo remate directo fue paupérrimo para Costa Rica, es aún más caótico no haber hecho un disparo al menos desviado frente a España. Los ticos fueron nulos en ofensiva.

- Tan siquiera un tiro de esquina

Otro dato que deja con la boca abierta y plasma todo lo malo que hizo la Selección de Costa Rica es que no se tuvo ni un tiro de esquina a favor. En defensa no hubo el más mínimo orden y al pasar al frente, en realidad no se pudo ni pasar.

- Prácticamente sin tocar balón

La Tricolor no hizo más que correr detrás de las camisetas rojas y no tuvo recursos y respuestas a un dominio del 71% de la Furia, contra un 18% de la Nacional (11% en disputa), según los datos oficiales de FIFA.

- Cantidad de pases de España

España consiguió 549 servicios buenos en solo 45 minutos, la mayor cantidad completados por cualquier combinado en cualquier partido en toda la historia de las Copas del Mundo. Los ibéricos cerraron con 998 envíos correctos (1.060 totales), contra unos raquíticos 166 de los costarricenses (231 totales).

- Peor derrota en un mundial y en la historia

Costa Rica sufrió la peor derrota de toda su historia (igualando un 7-0 contra México en un partido amistoso que se disputó el 17 de agosto de 1975), publicó MisterChip. Ni la caída 4 a 1 ante Checoslovaquia en Italia 1990, ni el 5 a 2 de Brasil en Corea y Japón 2002 y muchísimo menos el 4 a 2 de Alemania en la Copa del 2006 se comparan con esta humillación en Qatar 2022.

- Más goles en un partido que en los últimos dos mundiales

No es un error, Costa Rica recibió siete goles ante España en el Mundial de Qatar 2022, la misma cantidad de anotaciones en contra de los últimos dos mundiales sumados. En Rusia 2018 a la Selección le abombaron las redes en cinco ocasiones y en Brasil 2014 solo dos.

- Tiro al marco fue gol

España marcó siete goles con ocho remates directos ante Costa Rica. MisterChip destacó que “no hay nada ni remotamente parecido” en Copas del Mundo.

El defensor de Costa Rica Oscar Duarte (izquierda) no pudo detener al atacante de España Marco Asensio, en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Qatar 2022. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

- A las puertas de la mayor cantidad de goles recibidos en un mundial

En un solo partido del Mundial de Qatar 2022, Costa Rica recibió siete goles de España y está a las puertas de recibir la mayor cantidad de goles en una Copa del Mundo. En Italia 1990, en total la Tricolor aceptó seis tantos, en Corea y Japón 2002 también fueron seis, en Alemania 2006 fueron nueve; mientras que en Brasil 2014 solo dos y en Rusia 2018 se culminó con cinco en contra.