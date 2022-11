¿Qué le pasó a Celso Borges? Dice que a la Selección de Costa Rica ‘no le faltó nada’

Celso Borges debió haber terminado muy aturdido con la paliza de 7 por 0 que le propinó España a la Selección Nacional o le faltó autocrítica.

Al terminar el compromiso, el volante afirmó que a la Tricolor “no le faltó nada”.

Probablemente Borges vivió otro partido a lo que se vio, donde hubo apatía, falta de entrega y una marca muy floja en todos los sectores de la cancha.

“No faltó nada, hubo actitud, ganas”, opinó Celso, quien en declaraciones a Teletica Radio añadió: “tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo posible y ellos (España) interpretaron mejor el juego y ganaron”.

Igual que toda la Selección, Celso Borges fue un fantasma en la cancha, aunque él dijo que no les faltó nada. Aquí intentó detener a Sergio Busquets. (JAVIER SORIANO/AFP)

Celso solo atinó a decir que hubo una selección mejor y que en el segundo tiempo buscaron replantear las cosas.

“Evidentemente cuando uno empieza el partido abajo intenta recuperarse. Al medio tiempo dijimos que no nos hicieran más goles y debíamos empezar nosotros a trabajar desde ahí, pero no lo logramos y no pudimos detener a una selección de España que fue superior”.

Según se desprende de las palabras de Celso, lo que le sucedió a Costa Rica le pasa a cualquier adversario que enfrente a los españoles.

“Creo que jugaron a lo que hacen normalmente, eso nos pasa a nosotros y también le pasa a selecciones que ellos han enfrentado”.

El mediocampista añadió que le hubiera gustado otro resultado, pero España fue superior y aunque Celso no lo dijo, la apatía y la falta de entrega de los ticos también marcó diferencia.

“No tengo nada que decir, cuando una selección es superior a la otra, pues ya está”, opinó Celso, quien no dio una respuesta ante el flojo desempeño de la Selección Nacional.

Pero si queda alguna duda de lo mal que se vio la Selección, lo mejor es apoyarse en las estadísticas. La última vez que un equipo no hizo un remate a marco en una Copa del Mundo, fue en el Mundial de Italia 90 y precisamente fue Costa Rica.