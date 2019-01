"Hay reglas que cumplir siempre, no sólo acá, sino que desde la casa le enseñan a uno, como respetar el horario de comidas, no estar usando el teléfono y cosas así. Él (Matosas) lo recalcó y todo muy bien. Fuera de la cancha, es una persona que le gusta llevarse bien con el jugador, que ve a la persona y no sólo al futbolista y esto es fundamental también", indicó Néstor Monge.