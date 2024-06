Joya de Brasil le da más méritos a la Selección de Costa Rica

Hay una realidad ineludible: la Selección de Costa Rica luce como la más débil del Grupo D de la Copa América. Incluso, clasificar no es la gran prioridad de un cuerpo técnico que apunta a dar rodaje a los jóvenes. Sin embargo, en Brasil le dan más méritos a los ticos.

Endrick anotó en el fogueo de Brasil ante México, del pasado 8 de junio. El atacante de 17 años suma tres goles en tres juegos con su país. La joya brasileña apunta a ser titular ante la Selección de Costa Rica. (TIM WARNER/Getty Images via AFP)

Endrick, la joya de la Canarinha de tan solo 17 años, dio una lección de respeto hacia la Tricolor y se plantó ante los que piensan que los brasileños se darán un paseo el próximo lunes a las 7 p. m. en el SoFi Stadium, en California, Estados Unidos.

“Costa Rica es un adversario muy peligroso, que va a dar trabajo en todos los juegos, no solo ante nosotros. Sin embargo, espero en Dios que salgamos con la victoria... Ningún grupo es fácil. Todas las selecciones son fuertes. La gente tiene que estar preparada y en nuestro caso, no estamos pensando en Colombia o Paraguay. Nuestra cabeza está en Costa Rica”, señaló en conferencia de prensa.

El atacante que milita en el Palmeiras de Brasil y fue comprado por el Real Madrid, fue honesto: su conocimiento de los ticos es reducido, pero recalcó que el cuerpo técnico encabezado por Dorival Júnior ya hizo el estudio de las fortalezas y debilidades de la Sele.

El juvenil señaló que conocen que Costa Rica atraviesa un cambio generacional, al punto que es la que tiene el promedio de edad más bajo de la Copa, con 24,7 años de media. Sin embargo, respetan el trabajo del entrenador Gustavo Alfaro.

“Va a ser un partido muy difícil y todos sabemos eso. Son jugadores como todos nosotros y hemos aprendido a no subestimar a ningún equipo. Desde que llegamos nos hemos preparado y el cuerpo técnico ya miró a Costa Rica, porque es nuestro siguiente rival. Vamos a buscar la victoria, para posicionarnos bien en el grupo”.

Pese a que aún es menor de edad, el delantero mostró mucha madurez ante la gran cantidad de medios que asistieron a la conferencia de prensa de Brasil.

El atacante de la Selección de Costa Rica, Andy Rojas (adelante) es el tercer jugador más joven de la Copa América. Warren Madrigal ocupa el puesto 10 en esta lista. (Cortesía Fedefútbol)

Endrick se estrenó con la Verdeamarela en noviembre del 2023. En marzo del 2024 marcó su primer gol con la Scratch do Ouro y acumula tres tantos en tres compromisos. Para el certamen de la región portará el emblemático número “9″, algo que no le da temor.

“Estoy muy contento por llevarla. Es un número que todo delantero quiere llevar, pero no miro mucho a lo que viene detrás de ese número. Quiero jugar, no me importa el número que tenga detrás. Quiero ayudar a mi equipo”.