Jewison Bennette: El chico que impuso récord en la ‘Tricolor’ y tuvo un debut que lo marcará para siempre

Jewison Bennette fue punto alto en la Selección Nacional en los duelos eliminatorios frente a Canadá y Honduras.

Su picardía, velocidad y fútbol punzante convencieron al técnico Luis Fernando Suárez aún antes de debutar en la Selección Nacional o en la Primera División con el Herediano.

Sin embargo, el volante Jewison Bennette tuvo que esperar hasta los dos últimos partidos del año de la eliminatoria, rumbo al Mundial de Catar 2022, para ser titular ante Canadá y Honduras y así convertirse en el futbolista más joven de Costa Rica en jugar una eliminatoria mundialista con solo 17 años.

En agosto anterior, Jewison se había convertido en el jugador de menor edad en debutar en el cuadro patrio, con apenas 17 años y dos meses, en un amistoso ante El Salvador en los Estados Unidos. Tan solo tuvo que esperar tres meses más para jugar en un partido clasificatorio a una Copa del Mundo.

Pausado al hablar, si se quiere con algo de timidez, Jewison aseguró que estar en la Tricolor es algo único, e incluso mencionó que nunca olvidará que la primera vez que jugó con público fue en los partidos eliminatorios, lo cual quedará para siempre en su memoria.

La verdad nunca había vivido esto. Hasta ahora estoy jugando con público profesionalmente (por la pandemia de la covid-19 no se permitía el acceso a los aficionados) y la verdad me siento muy contento en tener el respaldo de todos. Sentí el respaldo que me brindó la afición, mi familia y mis compañeros en ambos encuentros. No hay nada mejor que responder jugando bien”, expresó Bennette a los medios de comunicación tras finalizar el compromiso.

Mejorar día a día

Jewison demostró ser un jugador para grandes retos, al actuar con personalidad y aplomo en ambos compromisos y sacarlos con nota alta, dejando ver destellos de su calidad. No le pesó la camiseta de la Tricolor.

“La verdad estoy muy contento, muy agradecido con la afición, con mi familia, con el profe (Luis Fernando) Suárez que me ha dado la confianza para enfrentar estos dos encuentros eliminatorios. Creo que lo hice de la mejor manera y esperemos seguir trabajando para mejorar día a día”.

“El Profe se ha comportado muy bien conmigo, me dice que disfrute del juego, que haga lo que sé hacer y que tengo todo el respaldo del cuerpo técnico para hacer las cosas de la mejor manera. Me siento muy bien y motivado por sus palabras”.

Pese a su juventud, el talentoso jugador manifestó que en el grupo de la Selección Nacional lo han acuerpado y eso le ayudó a tomar confianza para dar lo mejor de él en la cancha.

“No tengo queja del camerino de la Selección Nacional. Todos los compañeros son buenas personas, tienen una gran calidad. A mi poca edad me han ayudado mucho, me dieron confianza para ir partido a partido y hacer bien las cosas de la mejor manera, que es uno de mis grandes objetivos. El debutar con la Selección es un gran logro para mí”, enfatizó Bennette.

Sobre su futuro y un supuesto interés del Norwich City, de la Liga Premier, el volante rojiamarillo confesó que lo importante era ir paso a paso y no dejarse nublar por los rumores.

“De momento estoy muy contento, es una gran motivación, mas debo estar concentrado en este momento en lo deportivo, mi paso por la Selección Nacional y por el Herediano en el campeonato. Esperamos más adelante tener la oportunidad de emigrar a un fútbol más intenso como la Premier League, pero ðebemos ir paso a paso y esperar que se nos presente la oportunidad”, exclamó Bennette.