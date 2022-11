Herediano tiene tres mundiales de plantarse ante Saprissa y Alajuelense

De seguro muchos tomaron la predicción de Jafet Soto, de hace cuatro años, como algo carente de todo sentido; es más, uno que otro hasta sonrió cuando el gerente del Herediano aseguró que el Team sería la base de la Selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, sus palabras no fueron producto de una ocurrencia y es que los florenses tienen tres Copas del Mundo de plantarse ante Saprissa y Alajuelense.

Luis Fernando Suárez convocó a nueve legionarios y 17 futbolistas del medio local para Qatar. De los que actúan en el certamen nacional, seis son ficha de los rojiamarillos, tres de los morados y tres de los manudos. Cartaginés, Puntarenas FC, Guanacasteca, San Carlos y Grecia aportan uno cada uno.

En el total histórico de las justas mundialistas de la Sele (seis) participaron 48 figuras que estaban en el exterior a la hora del llamado y 92 del certamen nacional. Los tres clubes más ganadores del torneo tico dominan este rubro con números muy parejos entre ellos: 26 del Monstruo, 26 de la Liga y ahora 24 del Tigre.

Claro, hay un antes y un después de Brasil 2014. Si dividimos lo que pasó con los convocados por club del 2014 para atrás, sí había una diferencia marcada: el León 19, la S 18 y los heredianos 12. Sin embargo, si solo tomamos en cuenta lo que pasó en Brasil, Rusia y ahora Qatar, todo cambia: Herediano 12, Saprissa ocho y Alajuelense siete.

- Convocados de cada equipo tico por mundial:

Equipo Qatar 2022 Rusia 2018 Brasil 2014 Alemania 2006 Corea y Japón 2002 Italia 1990 Total Alajuelense 3 2 2 6 9 4 26 Saprissa 3 3 2 6 5 7 26 Herediano 6 2 4 2 5 5 24 Cartaginés 1 - 1 1 - 2 5 Puntarenas FC 1 - 1 - - 2 San Carlos 1 - - - 1 - 2 Guanacasteca 1 - - - - - 1 Grecia 1 - - - - - 1 Municipal Puntarenas - - - - - 1 1 Brujas FC - - - 1 - - 1 Ramonense - - - - - 1 1 Limón - - - - - 1 1 Palmares - - - - - 1 1

Los florenses vienen en franca remontada y ahora pueden alardear de que tuvieron visión para fichar juveniles, supieron darles rodaje y el nivel les valió para convencer a Suárez. Así mismo, los de experiencia mantuvieron su rendimiento y es por esto que Esteban Alvarado, Keysher Fuller, Douglas López, Yeltsin Tejeda, Gerson Torres y Anthony Contreras se subieron al avión.

Si bien, no se trata de una competencia entre equipos, tampoco se puede dejar de lado que por cada jugador que asiste a la Copa del Mundo, la FIFA paga a su club $180.000 (¢114.334.200) solo por llegar hasta la fase de grupos.

El timonel de la Nacional no profundizó en qué tienen los futbolistas rojiamarillos o qué hace bien este equipo para colocar a su fichas en la Tricolor. Y es que incluso Jewison Bennette y Juan Pablo Vargas pasaron por esta institución hace muy poco y también son parte de los 26 convocados.

“Nunca he hecho cosa diferente cuando soy seleccionador, en mi caso busco jugadores del país, no miro solo equipos grandes o tradicionales. Para mí todos son elegibles, no miro en cuál equipo juega. Solo intento no equivocarme”, comentó Suárez.

Por su parte, Soto recalcó hace un par de días que estaba seguro que dominarían la lista y también alardeó de que durante estos cuatro años no solo aportaron futbolistas a la Selección, sino que supieron ganar títulos.

Cada vez menos legionarios

Más allá de quién lleva más jugadores al Mundial, hay un tema que realmente debe preocupar y es que en lugar de aumentar la cantidad de legionarios convocados a las Copas del Mundo, van en disminución en las últimas participaciones.

En Italia 1990 los 22 convocados jugaban en el medio local, para Corea y Japón 2002 tres militaban en el exterior, para Alemania 2006 subió a seis este número y para Brasil 2014 la Tricolor tuvo a 14 figuras que actuaban fuera del país.

Mientras que para Rusia 2018 había 16 legionarios. Sin embargo, para Qatar 2022 el técnico Luis Fernando Suárez se optó por llamar a la mayoría del torneo local (17) y únicamente nueve se desempeñan fuera de las fronteras de Costa Rica.

Opciones para elegir entre los que están en ligas internacionales había, no obstante, Suárez descartó por ejemplo a Alonso Martínez, Cristian Gamboa, Luis Díaz, Rándall Leal y Manfred Ugalde.

Tocará espera ver cómo se comportan estas estadísticas dentro de cuatro años.

Detalle de jugadores locales y legionarios de Costa Rica por mundial:

- Mundial de Qatar 2022:

Jugadores locales: 17.

Legionarios: 9

Selección de Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022. (Fedefútbol)

- Mundial de Rusia 2018 (7):

Jugadores locales: 7.

Legionarios: 16.

Selección de Costa Rica para el Mundial de Rusia 2018. (EMMANUEL DUNAND/AFP)

- Mundial de Brasil 2014 (9):

Jugadores locales: 9.

Legionarios: 14.

Selección de Costa Rica para Brasil 2014. (Archivo LN)

- Mundial de Alemania 2006:

Jugadores locales: 17.

Legionarios: 6.

Selección de Costa Rica para Alemania 2006. (Archivo LN)

- Mundial de Corea y Japón 2002:

Jugadores locales: 20.

Legionarios: 3

Selección de Costa Rica para el Mundial de Corea y Japón 2002. (Archivo LN)

- Mundial de Italia 1990 (22):

Jugadores locales: 22.

Legionarios: 0.